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Usulsüzlüğe 128,1 milyon lira ceza

Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimlerinde, geçen yıl 128,1 milyon lira usulsüzlük cezası kesildi

Usulsüzlüğe 128,1 milyon lira ceza

Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimlerinde, geçen yıl 128,1 milyon lira usulsüzlük cezası kesildi

21 Mayıs 2012 Pazartesi 13:12
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Usulsüzlüğe 128,1 milyon lira ceza
ANKARA - Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Maliye Bakanlığı 2011 yılında fatura, fiş ve sevk irsaliyesi gibi belgelerin kontrol edildiği, 3 milyon 462 bin 338 mükellef nezdinde yaygın ve yoğun denetimde bulundu. 

45 bin 634 denetim elemanının yaptığı denetimler sırasında, kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 28 bin 60 kişi için yeni mükellefiyet tesis ettirildi, 393 iş yerinde fiili envanter yapıldı. 28 bin 73 iş yerinde de hasılat tespiti gerçekleştirilirken, kesilen usulsüzlük cezası da 128 milyon 94 bin 973 lira oldu.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 05:13
Anahtar Kelimeler:
Usulsüzlük
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