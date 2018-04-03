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'Usulsüz sağlık raporu' operasyonu

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi yakalandı.

'Usulsüz sağlık raporu' operasyonu

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi yakalandı.

03 Nisan 2018 Salı 10:12
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'Usulsüz sağlık raporu' operasyonu

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu alınmasını sağladıkları öne sürülen organize suç örgütü elemanlarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Güngören, Şişli, Esenler, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sarıyer ve Bakırköy'de 48 adres ile Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce'de 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, 31 kişi gözaltına alınırken, 13 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağladıkları, kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Engelli RaporuUsulsüz Sağlık Raporu
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