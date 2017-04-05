Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88409
ALTIN
148.293
DOLAR
3.6764
STERLIN
4.5847
EURO
3.9239
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

'Üslup uyarısı'

CHP Grup Başkanlığı, referandum kampanyasında partinin üslubuna uygun düşmeyen tutumların sergilenmesi nedeniyle milletvekillerini uyardı.

'Üslup uyarısı'

CHP Grup Başkanlığı, referandum kampanyasında partinin üslubuna uygun düşmeyen tutumların sergilenmesi nedeniyle milletvekillerini uyardı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 11:29
15 Okunma
'Üslup uyarısı'

CHP Grup Başkanlığıreferandum kampanyasında partinin üslubuna uygun düşmeyen tutumların sergilenmesi nedeniyle milletvekillerini uyardı; kucaklayıcı dil ve üsluba aykırı özel üslupların kullanılmasının kampanyaya zarar verdiği, üslup bütünlüğünü bozmaktan özenle kaçınılması istendi.

CHP Grup Başkanlığı milletvekillerine, 16 Nisanda yapılacak anayasa referandumuna ilişkin yürütülen kampanyada dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin birer yazı gönderdi.

Yazıda, CHP milletvekillerinin, 16 Nisan'da yapılacak halkoylaması için yoğun bir kampanya yürüttüğü ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, kampanyanın kucaklayıcı bir üslupla yürütülmesi, bunun bir parti sorunu değil ülke sorunu olduğu, ayrıştırıcı dilden uzak durulması gerektiğinin kesin olarak vurgulandığı belirtildi.

"Evet diyen de 'hayır' diyen de değerlidir"

CHP'nin, iktidarın, çatışma ve ayrıştırma diline karşın "Evet diyen de 'hayır' diyen de değerlidir." çizgisini bugüne kadar korumaya özen gösterdiğinin savunulduğu yazıda, zaman zaman kampanya sürecinin heyecanı içinde bu üsluba uygun düşmeyen tutumların sergilendiğinin görüldüğü vurgulandı.

Milletvekillerine gönderilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Bütün arkadaşlarımızın belirlenen üsluba uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Genel olarak belirlenen kucaklayıcı dil ve üsluba aykırı özel üslupların kullanılması kampanyaya zarar vermektedir. Bu nedenle bütün milletvekillerimizin üslup bütünlüğünü bozmaktan özenle kaçınmalarını hatırlatmak zorunlu olmuştur.

Ayrıca milletvekillerinin radyo ve televizyonlara çıkması grup yönetiminin iznine bağlıdır. Yayına çıkacak milletvekillerimizin çıkmadan önce nöbetçi grup başkanvekilinden mutlaka izin alması, izin almadan yayınlara çıkılmaması gerekmektedir. Bu hususun yeniden hatırlatılmasında da yarar görülmüştür."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup BaşkanlığıReferandum KampanyasıReferandumPartinin üslubuMilletvekilleri16 NisanCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi
'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
'Huzur 4-Türkiye' operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı
'Huzur 4-Türkiye' operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor
İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor
'Silah kullanmasını bilmem' diyen binbaşı darbe yöneticisi çıktı
'Silah kullanmasını bilmem' diyen binbaşı darbe yöneticisi çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ