Üsküdar'da kazı çalışması başlatıldı

Üsküdar'da, dün toprak altında yaklaşık 250 kurusıkı tabancanın bulunduğu bölgede, kepçeyle kazı çalışması başlatıldı.

Üsküdar Burhaniye Mahallesi Dördüncü Murat Sokağı'ndaki boş arazide polis ekiplerince çevre güvenliğinin alındığı bölgeye sabah saatlerinde kepçe getirildi. Kepçe, kurusıkı tabancaların bulunduğu alanda kazı çalışmasına başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbar üzerine dün akşam Murat Sokağı'nda iş makinesi yardımıyla yapılan kazı sonucunda toprağa gömülü yaklaşık 250 kurusıkı tabanca bulunmuştu.