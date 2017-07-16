Uşak ve Konya'daki trafik kazalarında 2 polis şehit oldu

UŞAK/KONYA

Uşak'ta polis aracının beton elektrik direğine çarpması sonucu polis memuru Ramazan Birgül (41) şehit oldu.

Kent merkezinden Uşak Havalimanı yönüne ilerleyen, polis memuru Birgül idaresindeki 64 A 4735 plakalı resmi polis aracı, İzmir-Ankara karayolu havalimanı kavşağı yakınında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan polis memuru Arama Kurtarma Sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Birgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şehit polis memurunun havalimanında görevli olduğu belirtildi.

Uşak Emniyet Müdürü Ergüder

Olay yerine gelen Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bülbül'ün görevdeyken kaza geçirdiğini söyledi. Ergüder, "Arkadaşımız 17 yıllık polis memuru, 2 yıldır ilimizde görev yapıyordu. Kütahya'nın Gediz ilçesi doğumlu. Evli ve iki çocuk babası. Havalimanında görev yapıyordu, çok üzgünüz. Yarın onu son yolculuğuna uğurlayacağız, nereye defnedileceği henüz net değil." dedi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şehit polisin naaşı otopsi için Uşak Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis aracı yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Konya'da sürücüsü uyuyan minibüsün çarptığı trafik polisi şehit oldu

Alınan bilgiye göre, R.Ö'nün (35) kullandığı 04 DC 429 plakalı minibüs, Konya-Kadınhanı karayolu ilçe girişinde yol denetimi yapan trafik polisi Erkan Kurşun'a (40) çarptı.

Kazada polis memuru Kurşun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın şiddetiyle şehit polisin şapkasının, minibüsün koltuğuna düştüğü görüldü.

Kaza sırasında uyuduğu iddia edilen minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek, kaza yerine gelerek bilgi aldı.