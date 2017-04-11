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Uşak merkezli FETÖ soruşturmasında 15 tutuklama

Uşak merkezli 19 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

Uşak merkezli FETÖ soruşturmasında 15 tutuklama

Uşak merkezli 19 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

11 Nisan 2017 Salı 11:35
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Uşak merkezli FETÖ soruşturmasında 15 tutuklama

Uşak merkezli 19 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY'nin "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonunda gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheli savcılıkta ifade verdi.

Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15'i "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak merkezli 19 ilde, 4 Nisan'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti.

AA

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