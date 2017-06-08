Uşak merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Uşak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya ve Aydın'da örgütün "ideolojik" kanadına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda değişik meslek gruplarından 3'ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin daha arandığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.
AA