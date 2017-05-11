Urfa Viranşehir Engelliler Derneği için yardım kampanyası

Viranşehir Engelliler Derneği Başkanı Şeyhmus Belca açıklamasında, “Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü Funda Akosman Erman’a, tekerlekli sandalye bağışı için Fransa Sorumlusu Aladdin Keskinkılıç’a, Önce Vatan Gazetesi Yazarı Nezahat Göçmen’e, tekerlekli sandalye desteği için Şahnaz Kula’ya ve tüm gönüllü dostlarımıza derneğimize göndermiş oldukları 30 koli giyim ve 5 adet tekerlekli sandalye için çok teşekkür ediyorum emeği geçenlerden Allah Razı Olsun” dedi

Önce Vatan Gazetesi olarak Urfa Viranşehir Engelliler Derneği için yardım toplamaya Tarih Koleji öğrencilerinden başladık. Kolejdeki çalışmalarımızı yazarımız Nezahat Göçmen organize etti, bir sürü gönlü güzel dost da katkıda bulundu. Dostlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz

Önce Vatan Gazetemizin Fransa Sorumlusu kampanyamızın mimarı aynı zamanda tekerlekli sandalye bağışı da yapan Aladdin Keskinkılıç'a, tekerlekli sandalye desteği için Şahnaz Kula'ya ve tüm gönüllü dostlarımıza minnettarız!

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Pacal’a bir koli giyim yardımı yapıldı

Derneğin üyelerinden Mehmet Çatal ve Süphi Düzce’ye tekerlekli sandalyelerini teslim ettik

Beş çocuğundan ikisi lösemi olan aileye gönüllü dostlarımızdan gelen giyim ve ayakkabı yardımını ulaştırdık

Suriyeli hanım kardeşimize tekerlekli sandalye hediye ettik o sevincini ve gülüşünü görmeliydiniz çünkü ilk defa dışarı çıkmıştı