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UNUTMAYACAĞIZ !

Muazzam bir vatansever, Atatürk hayranı, Türk adetlerine her zaman önem veren araştırmacı gazeteci, tarihçi, gazetemizin kıymetli yazarı Levon Panos Dabağyan'ı kaybettik...

UNUTMAYACAĞIZ !

Muazzam bir vatansever, Atatürk hayranı, Türk adetlerine her zaman önem veren araştırmacı gazeteci, tarihçi, gazetemizin kıymetli yazarı Levon Panos Dabağyan'ı kaybettik...

08 Mayıs 2017 Pazartesi 00:31
35 Okunma
UNUTMAYACAĞIZ !

Gazetemizin değerli yazarlarından, araştırmacı gazeteci, tarihçi Levon Panos Dabağyan hayatını kaybetti. Alparslan Türkeş'in basın danışmanlığını da yapan Dabağyan, uzun süredir gazetemiz Önce Vatan'da yazmaktaydı. Önce Vatan ailesine, okurlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin...

******

Papatya dergimizde de müthiş yazı dizileri hazırlamış, Önce Vatan Gazetemizin çok değerli saygıdeğer yazarı, araştırmacı gazeteci, çok önemli kitapları eser olarak bırakmış, vatanperver, Atatürk sevdalısı, manevi babam Levon amcayı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Daima sevgi, saygı ve takdir duyduğum çok özel bir büyüğümdü.Hiç unutmayacağız!

Funda Erman Akosman

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.05.2017 00:46
Anahtar Kelimeler:
Araştırmacı GazeteciUnutmayacağızLevonLevon Panos Dabağyan
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