Ünlülerin, Ünlü Doktoru

Eyüp Çelik çocukluk yıllarından itibaren estetik tutkusunu işi ile birleştirip, 5 yılı aşkın süredir diş hekimliğinin estetik ve kozmetik alanlarında hizmet vermektedir. Marmara Üniversitesi mezunu olan Eyüp Çelik, Avrupa’da birçok bilimsel alanda çalışmalarda yer almıştır. Amerikan Diş Hekimleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği üyesidir.

Şimdilerde Nişantaşı’nda bulunan diş kliniğinde ünlü oyuncular, futbolcular, iş adamları, Bakanlar ve birçok tanınmış simayı ağırlıyor. Türk diş hekimliğini, yurtdışında da başarılı bir şekilde temsil eden Eyüp Çelik, hem iş hayatı hem de özel hayatına dair yaptığı güzel paylaşımlarıyla, popüler sosyal paylaşım platformlarından olan Instagram’da binlerce takipçi ve yüksek beğeni sayısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.