Ünlüler temiz denizler için 'nefeslerini tuttu'

TÜDAV'ın kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Moda Deniz Kulübü'nde kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Balıklar Boğulmasın" projesine destek veren ünlülerin su altında çekilen fotoğrafları sergilendi. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, projeyle deniz kirliliğine dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin iki yıl süreceğini aktaran Öztürk, "Vakıf olarak, deniz koruma alanları, sürdürülebilir balıkçılık gibi çalışmalarımız var ancak bu projede asıl amacımız deniz kirliliğini azaltmak. Özel bir şirketle yaptığımız iş birliği doğrultusunda projeyi birlikte sürdüreceğiz. İki yıl içerisinde büyük bir aşama kaydedeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Oyuncu Kıvanç Kasabalı, anlamlı bir projenin içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.