İş, sanat ve siyaset dünyasından önemli isimler ile 203 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşan "Ortak Akıl Platformu", Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla Taksim Meydanı'ndaki "demokrasi nöbeti"ne katılarak "Memleketim" şarkısını söyledi.

Ellerindeki Türk bayrakları, demokrasi şehitlerinin posterleri ve çeşitli dövizlerle Taksim Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, darbe girişimini protesto etti.

"Demokrasi nöbeti"ne katılan vatandaşlar, meydana kurulan dev ekranlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT ortak yayınındaki konuşması izledi.

"Ortak Akıl Platformu" üyeleri de "demokrasi nöbeti"ne katılarak FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.

Gecede yer alan Saraybosna Kantonu Başbakanı Elmedin Konakovic, darbe girişimi sırasında şehit olanlara saygı amacıyla Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Onlara, bütün meydanlardaki dostlarımızla birlikte dua etmek için geldik." dedi.

Ünlü isimler "Memleketim" şarkısını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da toplumsal birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, konuşmaların ardından AK Parti İstanbul milletvekilleri Ravza Kavakçı ve Ali Sarıkaya, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, iş adamları Ferit Şahenk ve Ethem Sancak, avukat Kezban Hatemi, yazar İskender Pala, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, sanatçılar Zerrin Özer, Muazzez Ersoy, Hande Yener, Doğuş, Linet ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler, "Memleketim" şarkısını söyledi.

"Gündüz işte, gece nöbetteyiz"

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişimine en güzel cevabı halkın verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla halkın tanklara, toplara ve tüfeklere direndiğini vurgulayan Aycı, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 'evinize dönün' deyinceye kadar milletimizle demokrasi ve vatan nöbetlerini tutmaya devam edeceğiz. Bütün dünyaya vatan nasıl korunur, demokrasiye ve bir ülkeye nasıl sahip çıkılırın dersi veriyor milletimiz. Biz de onların yanındayız. Şehitlerimiz var, içimiz yanıyor. Gündüz işte, gece nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

Aycı, darbe girişiminden bu yana sokaklarda olan ve sanatçılarla halkı buluşturan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine teşekkür ederek, herkesi 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne davet etti.

"İnsanlar, vatanına ve milletine sahip olma kararlılığı gösteriyor"

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın, sivil toplum kuruluşları olarak 15 Temmuz'dan bu yana meydanlarda olduklarını dile getirdi.

Kararlılıkla bu nöbetleri sürdürdüklerinin altını çizen Akalın, "Taksim Meydanı'nda çok zaman geçirdim. Coşku her zaman yüksek burada. İnsanlar işlerinden gelmiş ama hiçbir yorgunluk belirtisi olmadan demokrasi nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın arkasında, vatanına ve milletine sahip olma, milli iradesine sahip olma kararlılığını gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Akalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılmasını, çok kararlı ve net bir duruş olarak gördüğünü aktararak, "Bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bu güzel duruşu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da bekliyorum. Umarım o da bu çağrıya cevap verir. Türkiye'nin bütün siyasi partileriyle birlikte Yenikapı'da Cumhurbaşkanımızla birlikte, sahip çıkmanın güzel bir örneğini, taçlandırarak sona erdiririz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi bölmeye çalışan beyhude çabaların hepsi bertaraf olacak"

Anadolu Aslanları Konfederasyonu (ASKON) Başkanı Mustafa Koca, tüm üyeleriyle 15 Temmuz'dan bu yana darbe girişimine tepki amacıyla sokaklara çıktıklarını ve meydanlarda kalmaya devam ettiklerini belirtti.

Herkesi, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne davet eden Koca, "Taksim'de gördüğünüz sanat, sivil toplum ve halk buluşması, Türkiye'nin en güzel örneği. Türkiye'yi bölmeye çalışan beyhude çabaların hepsi bertaraf olacaktır. Siyasi parti liderleri bu mitinge katılmak zorunda. Bu, cumhurun başının, Başkomutanın çağrısı. Herkes bunu emir telakki etmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.