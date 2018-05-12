Ünlü besteci Ahmet Kaçar vefat etti

Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

Görele ilçesinde yaşayan Kaçar, bir süredir tedavi gördüğü Görele Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaçar'ın cenazesi, Görele Hasanağa Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, ilçeye bağlı Sağlık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Besteleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen Kaçar'ın TRT repertuvarında da birçok eseri bulunuyor.