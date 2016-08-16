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Üniversiteyi kazanan 72 yaşındaki hurdacının kaydını rektör yaptı

Edirne'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve 72 yaşında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan Şevki Kılıç'ın kaydını, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

Üniversiteyi kazanan 72 yaşındaki hurdacının kaydını rektör yaptı

Edirne'de hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve 72 yaşında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazanan Şevki Kılıç'ın kaydını, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

16 Ağustos 2016 Salı 10:05
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Üniversiteyi kazanan 72 yaşındaki hurdacının kaydını rektör yaptı

 Edirne'de azmiyle çevresine örnek olan 72 yaşındaki hurdacı  Şevk Kılıç'ın, Balkan Kongre Merkezi'ndeki kayıt işlemlerini  Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gerçekleştirdi.

Tabakoğlu, "okumanın yaşı yok" dedirten öğrencisine başarı dileyerek, üniversite yayınlarından kitaplar armağan etti.

Günde en az 50 sayfa kitap okumadığında rahatsız olduğunu belirten Kılıç da Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Daha önce Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından teklif edilen bursu kabul etmeyen Kılıç, kurs ve kitap yardımı şartıyla bunu kabul edeceğini ifade etmişti.

Bir başarı hikayesi

Açık Öğretim Lisesi'ni tamamlayarak 40 yaşında lise diplomasını alan Şevki Kılıç, İstanbul'da çalıştığı esnada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü, daha sonra da Karabük Üniversitesi'ni kazanmasına rağmen eğitimine devam edemedi.

Geçen yıl kazandığı Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü'ne kayıt yaptıran ancak maddi sıkıntılar nedeniyle kaydını donduran Şevki Kılıç, bu yıl yaşadığı şehirde bir bölüme yerleşmekten mutluluk duydu.

Maddi sıkıntılar nedeniyle geçen yıllarda üniversite hayali yarım kalan Şevki Kılıç, daha önceki açıklamasında öğretim giderini, "öğlen yemeği 1 lira 50 kuruş, akşam yemeği 1 lira 50 kuruş, yaşım nedeniyle ulaşım ücretsiz" şeklinde hesaplamıştı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 10:06
Anahtar Kelimeler:
EdirneHurdacıProf. Dr. Erhan TabakoğluRecep GürkanKarabük Üniversitesi
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