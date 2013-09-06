Üniversiteye kayıtlar bugün sona eriyor

ANKARA





Üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri için verilen süre bugün sona eriyor.

Üniversitelerdeki her program için ayrı kayıt tarihi belirlendiğinden, adayların sınav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekiyor, kayıt yaptırmayanlar, bu haklarını kaybedecek.

Üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların, 'mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılı oluyor), 4,5 x 6 santimetre boyutunda 12 fotoğraf, katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belge, kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri" ile ilgiliüniversitelere başvurmaları gerekiyor.

Kayıt uyarıları

Adayların kayıt için şahsen üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilecek.

Belgelerin eksik olması halinde kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemeyecek.

Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemi başlatmaya yetkili olacak.