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Üniversiteye Baskın

Emniyet ekipleri Çukurova Üniversitesi'ni bastı. Tüm idari binalarda ve lojmanlarda arama yapılıyor.

Üniversiteye Baskın

Emniyet ekipleri Çukurova Üniversitesi'ni bastı. Tüm idari binalarda ve lojmanlarda arama yapılıyor.

15 Haziran 2012 Cuma 10:43
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Üniversiteye Baskın

Adana'da Çukurova Üniversitesi kampüsüne operasyon düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rektörlük binası, yapı işleri daire başkanlığı ve lojmanlarda aramalar yapmaya başladı.

ÇÜ Rektörlük ve İdari Birimler Binası'na, sabah saatlerinde Mali büro ekipleri çevik kuvvet polisleriyle birlikte baskın yaptı. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin bazı bloklarının yapımı, Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu, Kadirli Meslek Yüksek Okulu, Karataş Turizm Otelcilik Yüksek Okulu binalarının onarım ve yapımlarında yolsuzluk iddiaları üzerine operasyonun düzenlendiği bildirildi.

Bu arada üniversitede yolsuzluk iddialarını ortaya atan Müteahhit Cumali Kurtar ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İdari Birimler Binası'nın 3. katındaki Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli mühendis Remzi Çalışır ile İnsan Kaynakları Sorumlu Müdürü Emel Soyçelik de gözaltına alındı. Arama yapılan binaların etrafında polis geniş güvenlik önlemi alırken, Mali şube ekipleri ihale evraklarını incelemesini sürdürüyor.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 02:48
Anahtar Kelimeler:
üniversite
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