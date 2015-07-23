ANKARA - Üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 15 Mart 2015'de yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 13-14-20-21 Haziran 2015 tarihlerinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2015-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2015-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Ağustos 2015'de ilgili üniversiteler tarafından yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Devlet üniversitelerinde isteyen öğrenciler için elektronik kayıtlar, 28 Temmuz-5 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Devlet yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkanı sunacak. Elektronik kayıt, öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlı olacak. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracak. Elektronik kayıt işlemi, 2015-2016 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacak. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecek.

Yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilecekler.

784 bin 950 aday üniversiteye yerleşti

ÖSYM, 2015-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri de internet sitesinden paylaştı. Buna göre, sınavsız geçiş dahil tercih yapma hakkı olan 2 milyon 10 bin 790 adaydan 1 milyon 239 bin 800'ü tercih formu gönderdi. Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki 823 bin 739 kontenjandan 784 bin 950'sine yerleştirme yapıldı.

Boş kontenjanlar

Üniversitelerdeki lisans programlarına 417 bin 714, ön lisans programlarına 367 bin 236 aday yerleşti. Lisans programlarında 18 bin 770, ön lisans programlarında ise 20 bin 19 olmak üzere 38 bin 789 kontenjan boş kaldı.

Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 4 bin 437, ön lisans programlarında 9 bin 810, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 7 bin 32, ön lisans programlarında 8 bin 291, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 6 bin 181, ön lisans programlarında bin 903, yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarında bin 120, ön lisans programlarında 15 kontenjan boş kaldı.

AÖF dahil yerleştirme sayıları

ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 126 bin 670 olurken, üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile AÖF'ye yerleşen aday sayısı ise 983 bin 90 olarak duyuruldu.

Son sınıf düzeyinde ÖSYS'ye başvuran 891 bin 90 adaydan 475 bin 879'u, önceki yıllarda yerleşmemiş 630 bin 635 adaydan 343 bin 515'i, daha önce yerleşmiş 403 bin 640 adaydan 96 bin 801'i, bir yükseköğretim programını bitirmiş 156 bin 391 adaydan 46 bin 626'sı, yükseköğretimden kaydı silinmiş 44 bin 914 adaydan 20 bin 269'u üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile AÖF'ye yerleşti.