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Üniversitelere kayıtlar yarın başlıyor

2013-2014 akademik yılında üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, 2-6 Eylül arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Üniversitelere kayıtlar yarın başlıyor

2013-2014 akademik yılında üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, 2-6 Eylül arasında kayıt işlemlerini tamamlayacak.

01 Eylül 2013 Pazar 12:52
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Üniversitelere kayıtlar yarın başlıyor

ANKARA 

Üniversitelerdeki her program için ayrı kayıt tarihi belirlendiğinden, adayların sınav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekiyor. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybedecek.

Üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların,  "Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılı oluyor), 4,5 x 6 santimetre boyutunda 12 fotoğraf, katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesiyle ilgili belge, kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri" ile ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor.

Üniversite sayısı 175'i buldu

YÖK ve ÖSYM kaynaklarından derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 71'i vakıf, 104'ü devlet olmak üzere 175 üniversite faaliyet gösteriyor. Hemen tüm illerde devlet üniversitesi mevcutken, vakıf üniversiteleri genellikle büyük şehirlerde kuruluyor.

 Türkiye'de en çok üniversitenin bulunduğu şehir, 46 üniversite ile İstanbul. İstanbul'da 9 devlet üniversitesinin yanı sıra 37 vakıf üniversitesi faaliyet gösteriyor. Vakıf üniversitelerinin yarısından fazlasının İstanbul'da kurulduğu dikkati çekiyor. 

İstanbul, en fazla üniversitelere sahip olmasının yanı sıra en eski ve en yeni üniversitelerin birarada bulunmasıyla da diğer illerden farklılık gösteriyor. Kuruluşu 1453'e dayanan İstanbul Üniversitesi, Türkiye'deki en eski üniversite olarak biliniyor. 

İlk vakıf üniversitesi Başkentte

Ankara'da da üniversite sayısı son birkaç yılda artış gösterdi. Başkentte Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 1984'de kuruldu.

Ankara'da toplam 19 üniversite bulunurken,  İzmir'de de 9 üniversite eğitim veriyor.

Öğrenci ve öğretim üyelerinin sayıları

Türkiye'deki üniversitelerde 111 bin 495 öğretim elemanı hizmet veriyor. Öğretim elemanlarının 45 bin 599'u kadın, 65 bin 896'sı erkek. Öğretim elemanlarının 15 bin 529'u profesör, 8 bin 486'sı doçent, 21 bin 717'si yardımcı doçent, 17 bin 520'si öğretim görevlisi, 8 bin 190'ı okutman, 3 bin 257'si uzman, 36 bin 669'u araştırma görevlisi, 23'ü çevirici, 104'ü eğitim öğretim planlamacısı olarak görev yapıyor. 

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 12:53
Anahtar Kelimeler:
Üniversitelere Kayıtlar Yarın Başlıyor
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