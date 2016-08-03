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'Üniversitelerdeki bu terörist yapıyı tamamen temizleyeceğiz'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ''Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizdeki bu terörist FETÖ/PDY yapılanmasını tamamen temizlemek kararlılığındadır." dedi.

'Üniversitelerdeki bu terörist yapıyı tamamen temizleyeceğiz'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ''Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizdeki bu terörist FETÖ/PDY yapılanmasını tamamen temizlemek kararlılığındadır." dedi.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:11
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'Üniversitelerdeki bu terörist yapıyı tamamen temizleyeceğiz'

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın (ÜAK) 235'inci toplantısında yaptığı konuşmaya, ÜAK Başkanı Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek başladı. Yekta Saraç, bir önceki ÜAK Başkanı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e de yaptığı başarılı çalışmalar için teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi bir facianın eşiğinden döndüğüne işaret eden Saraç, doğrudan milli varlığa ve anayasal düzene yönelik bir karanlığın yaşandığını vurguladı.

"Hepimizin görevi, bu terörist yapıdan ülkeyi kurtarmaktır"

15 Temmuz'da atlatılan badirenin Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı bir beka sorunu olduğunun altını çizen Yekta Saraç, şöyle devam etti:

"Milletin iradesi, azim ve kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın olağanüstü duruşu, ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdı. Bu terörist yapının üniversitelerimizde yaşamalarına izin vermeyeceğiz. Gizli ve sinsi bir biçimde devlet içinde ve toplumda örgütlenen bu yapı, artık net olarak görülüyor ki silahlı kuvvetlerde, emniyette ve yargıda olduğu gibi eğitimde ve üniversitelerde de yerleşmişler ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı durmaya cesaret edebilmişlerdir.

Hepimizin görevi, bu terörist yapıdan ülkeyi kurtarmaktır. Bu terörist yapının eylemlerini sonuna kadar soruşturacağız ve üniversitelerimizde yaşamalarına izin vermeyeceğiz. Bu, devlet olmanın asli görevlerinden biridir. Üniversiteler olarak bu fırtınalı dönemin, yıllardır kat ettiğimiz yolları tahrip etmesine izin vermeyeceğiz."

"Akademik ve idari personelin durumu da takip ediliyor"

YÖK OHAL Komisyonu'nun üniversitelerdeki soruşturmaları yakından takip ettiğini belirten Saraç, komisyon vasıtasıyla, üniversitelerince haklarında işlem yürütülen akademik ve idari personelin durumunun da takip edildiğini aktardı.

Akademik personel ile ilgili işlemlerin, üniversitelerde başlatılan işlemlerin tamamlanmasından sonra olabildiğince en kısa süre içerisinde YÖK'te, idari personel ile ilgili işlemlerin ise üniversitelerde sonuçlandırılacağını bildiren Yekta Saraç, "Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimizdeki bu terörist FETÖ/PDY yapılanmasını tamamen temizlemek kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

"İllegal silahlı yapılanmanın yükseköğretim kurumlarına sızdığını anlatıyoruz"

Yurt dışındaki akademik camiayı konuya ilişkin sürekli bilgilendirdiklerini dile getiren Saraç, "Ülkemize Avrupa'dan, Amerika'dan yapılan haksız eleştirileri, sağduyulu düşünce, bilim zihniyeti ve bu ülkenin özgürlükçü demokrasiden ve hukuk devleti ilkesi ile yönetilmekten vazgeçmeyeceğini vurgulayarak anlatmaya çalışıyoruz. Bu illegal silahlı yapılanmanın yükseköğretim kurumlarına sızdığını, ülke genelindeki okul ve üniversiteler ile güçlü bağlar kurduğunu söylüyoruz." bilgilerini paylaştı.

Yekta Saraç, bildirimlerin yazılı olarak birer mektupla Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Birliği, Bologna Süreci Grubu gibi ilişkide oldukları onlarca yurt dışı kuruma iletildiğini dile getirdi. 

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 13:13
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Yükseköğretim KuruluYÖKProf. Dr. Yekta SaraçÜniversitelerarası Kurul BaşkanlığıÜAKMersin ÜniversitesiBülent Ecevit Üniversitesi
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