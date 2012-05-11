Üniversite öğrencisinin ''terör'' davasında karar

Özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, geçen celse tahliye edilen sanık Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül ile avukatları katıldı.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Kırmızıgül'ü ''terör örgütü PKK'ya yardım etmek'', ''patlayıcı madde bulundurmak'' ve ''mala zarar vermek'' suçlardan toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, Kırmızıgül'ün ''kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnmek'' ve ''güvenliği kasten tehlikeye sokmak'' suçlarından ise beraatine hükmetti.