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Üniversite öğrencileri köy çocukları için yollarda

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Kars'a gelen 20 üniversite öğrencisi, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, toplumsal girişime destek vermek ve köy çocuklarının hayallerini renklendirmek amacıyla köy köy dolaşıyor.

Üniversite öğrencileri köy çocukları için yollarda

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Kars'a gelen 20 üniversite öğrencisi, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, toplumsal girişime destek vermek ve köy çocuklarının hayallerini renklendirmek amacıyla köy köy dolaşıyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:02
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Üniversite öğrencileri köy çocukları için yollarda

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesikapsamında Kars'a gelen 20 üniversite öğrencisi, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, toplumsal girişime destek vermek ve köy çocuklarının hayallerini renklendirmek amacıyla köy köy dolaşıyor.

"Damla Projesi" kapsamında trenle Kars'a gelen biri yabancı uyruklu 20 üniversite öğrencisi, Kars'ın Susuz, Arpaçay, Digor, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerine bağlı köylerdeki öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış'ta şehitliği ziyaret eden öğrenciler, okudukları dualarla programlarına başladı.

Kars il merkezi ve ilçelerine bağlı bazı köyleri ziyaret eden gönüllü üniversite öğrencileri, burada çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi. Üniversite öğrencileri aynı zamanda gittikleri köy okullarını da süsledi.

Gönüllü öğrenciler, gittikleri köy ve ilçelerde çevre temizliği konusunda duyarlılık uyandırabilmek adına mezarlık ve piknik alanlarında da çevre temizliği yaptı.

Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyünü ziyaret eden öğrenciler köylülerle de bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra köydeki okulun kapısını açtıran gönüllü üniversite öğrencileri, çocukları okula toplayıp çeşitli oyunlar oynayarak onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

"Projenin asıl amacı hayatı paylaşmak"

Kafkas Üniversitesi öğrencisi Belkız Saatci, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden ve Çin'den gelen arkadaşlarıyla Kars'ta çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Köydeki öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Saatci, "Çocuklarla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Kapalı köy okulunu açtırıp çocuklarla buluştuk, neşeli bir ortam oluşmasını sağladık. Damla Projesi'nin asıl amacı hayatı paylaşmak, insanlarla bir araya gelmek, bunu başarmaya çalışıyoruz." dedi.

Saatci, "Bakanlığımızın desteğiyle gönüllü gençler olarak köy köy, okul okul gezip insanlarla bir araya geliyoruz. Kars'ta 20 öğrenciyle yola çıktık. İzmir'den, Muğla'dan, Çin'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Elazığ'tan, Gaziantep'ten, Kocaeli'nden gelen arkadaşlarımız var. Hep beraber Kars'ı köy köy diyar diyar geziyoruz." diye konuştu.

"Çin'den Kars'a geldim"

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencisi olan ve Çin'de yaşayan Uygur Türkü Safiye Şükür de proje kapsamında gönülleri fethetmek amacıyla yola çıktıklarını vurgulayarak, "Çin'den geliyorum. Gönüllü olarak projeye katıldım. Amacımız köydeki çocuklarla vakit geçirmek, okuldaki duvarları boyamak. Onlarla mutluluğu paylaşıyoruz. Sevgi evlerine gidiyoruz oradaki çocuklarla da güzel vakit geçiriyoruz. Mezarlık ziyareti yapıyoruz. Köydekileri ziyaret ediyoruz, onlar çok mutlu oluyor biz de onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıDamla ProjesiKafkas Üniversitesi
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