İstanbul

Sabahattin Zaim Üniversitesi

öğrenci

leri, çevik kuvvet

polis

lerini ziyaret etti.

Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gelen öğrenciler, burada İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ağırkaya tarafından karşılandı.

Polislere karanfil vererek yanlarında getirdikleri lokumları dağıtan öğrenciler, şehitler için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti.

Ziyarette öğrenciler adına konuşan Sinan Ergün, terörü lanetlediklerini belirterek, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen hain saldırının ülkenin her ferdini derinden etkilediğini söyledi.

Yaşanan bu olayın, terörün dil, din, ırk ve ülke ayrımı yapmaksızın masum insanları kurban seçtiğini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Ergün, her terör saldırısında olduğu gibi bu alçak eylemde de sadece 79 milyon Türk vatandaşı değil, bütün dünya insanının hedef alındığını kaydetti.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ağırkaya da öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AA