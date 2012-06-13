Üniversite kontenjanlarında 10 bin artış

ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan

, göreve geldiğinden bu yana düzenlediği ilk basın toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin ''Kürtçe dersin seçmeli olmasıyla bu dersin kim tarafından verileceği tartışılıyor. Bu yönde çalışmanız olacak mı, Kürtçe bölüm açılacak mı?'' sorusu üzerine Çetinsaya, ''İhtiyaç daha da artacağı için üniversitelerden yeni bölüm açma talepleri gelecektir. Biz de bunları olumlu değerlendireceğiz'' ifadesini kullandı.

''Bu yıl üniversite kontenjanlarına ilişkin çalışmayı tamamladınız mı? '' sorusu üzerine Çetinsaya, şu yanıtı verdi:

''Bu sene kontenjanlarda sadece eğitim fakültelerinde ikinci öğretimleri ve uzaktan öğretimleri kapattık ama mevcut öğrenciler devam edecekler. Bunu da öğretmen yetiştirmedeki niteliği artırmak sebebiyle yaptık. Ama bu genel olarak sistemde kontenjan azalması etkisi yaratmadı çünkü yeni bölümler, fakülteler kuruldu son bir yıl içinde. Zannediyorum 10 binin üzerinde bir artışla yola devam ediyoruz, bu eğitim fakültelerindeki ikinci öğretimlerin ve uzaktan öğretimleri kapatmamıza rağmen bir o kadar daha artış yaparak kontenjanları artırmış olduk.''