Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117088
ALTIN
165.610
DOLAR
3.9038
STERLİN
5.4331
EURO
4.8071
10 kişiden biri uykusuz
10 kişiden biri uykusuz
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıtlar uzatıldı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda...
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona...
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi

Üniversite hastanelerine 7 bin hemşire alınacak

Üniversite hastanelerinin mevcut borçları yapılandırılırken, daha iyi sağlık hizmeti için 7 bin hemşire kadrosu tahsis edildi.

Üniversite hastanelerine 7 bin hemşire alınacak

Üniversite hastanelerinin mevcut borçları yapılandırılırken, daha iyi sağlık hizmeti için 7 bin hemşire kadrosu tahsis edildi.

16 Mart 2018 Cuma 11:50
0 Okunma
Üniversite hastanelerine 7 bin hemşire alınacak

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversite hastanelerinin mevcut borçlarının yapılandırıldığını ve daha iyi sağlık hizmeti için 7 bin hemşire kadrosu tahsis edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın uygulamalı eğitimlerinin en üst düzeyde verildiği ve dünyaya örnek sağlık hizmet sunumunun gerçekleştirildiği üniversite hastanelerimizin mevcut borçlarının yapılandırılarak karşılanması ve daha sıhhatli sağlık hizmet sunumunun tesisi maksadıyla 7 bin hemşire ve sağlık çalışanı kadrosu ihdas ederek üniversite hastanelerimizi güçlendirdikleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve himayeleriyle Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve başta Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal olmak üzere hükümetimizin değerli erkanına gösterdikleri yakın ilgi ve iradelerinden dolayı üniversitelerimiz adına teşekkür ederiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Öğretim KuruluYÖKProf. Dr. Yekta Saraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün 'para aklama telaşı' ByLock'ta
FETÖ'nün 'para aklama telaşı' ByLock'ta
Zeytin Dalı Harekatında 3530 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatında 3530 terörist etkisiz hale getirildi
Suriyeli çocuklar, Mehmetçik için resim yaptı
Suriyeli çocuklar, Mehmetçik için resim yaptı
MİT Müsteşarı'ndan FETÖ davasına müdahillik talebi
MİT Müsteşarı'ndan FETÖ davasına müdahillik talebi
Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programına başvurular başlıyor
Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programına başvurular başlıyor
Sınır hattına saldıran 8 terörist etkisiz hale getirildi
Sınır hattına saldıran 8 terörist etkisiz hale getirildi
ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu
ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu
Suriye'de Çin ve ABD mücadelesi yaşanıyor
Suriye'de Çin ve ABD mücadelesi yaşanıyor
Yargı FETÖ'yle mücadeleye hız verdi
Yargı FETÖ'yle mücadeleye hız verdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ