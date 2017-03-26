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Üniversite adaylarının gözde alanları 'sağlık' ve 'hukuk'

Üniversite tercih rehberi YÖK Atlas'ın verilerine göre, lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacak adaylar binlerce üniversite programı arasında en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" programlarını inceledi.

Üniversite adaylarının gözde alanları 'sağlık' ve 'hukuk'

Üniversite tercih rehberi YÖK Atlas'ın verilerine göre, lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacak adaylar binlerce üniversite programı arasında en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" programlarını inceledi.

26 Mart 2017 Pazar 14:45
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Üniversite adaylarının gözde alanları 'sağlık' ve 'hukuk'

ANKARA

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 28 Mart'ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklanmadan önce üniversite adaylarının meslek eğilimleri belirlendi.

YÖK'ün geçen yıl hizmete sunduğu ve 2,5 milyonun üzerinde adayın ziyaret ettiği üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) verilerine göre, geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" programlarını inceledi.

Bin 578 fakülte ve yüksekokul incelenebiliyor
AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YGS ve LYS'ye hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen YÖK Atlas Sistemi'nde yurt içi ve dışındaki bin 578 fakülte ve yüksekokul, 10 bin 657 lisans, 10 bin 949 ön lisans programı incelenebiliyor. 

Gözde alan "sağlık"
Verilere göre, gerek lisans gerekse ön lisans seviyesinde, "sağlık" alanındaki mesleklere büyük bir ilgi olduğu anlaşıldı. Geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" alanlarını inceledi. "Hukuk" 164 bin, "tıp" 139 bin ve "diş hekimliği" 79 bin kez adaylar tarafından incelenen ilk üç alan oldu.

Sağlıkla ilgili meslekler dışında "hukuk", lisans dalında adayların en çok ilgilendiği alanlar arasında ilk sırada yer aldı.

Gözde üniversiteler de belli oldu
YÖK Atlas verileri, hangi devlet üniversitelerinin adaylar tarafından daha çok incelendiğini de ortaya koydu. Buna göre, lisans düzeyinde İstanbul Üniversitesi 104 bin, Boğaziçi Üniversitesi 87 bin, Dokuz Eylül Üniversitesi 84 bin kez incelendi. Bunları sırasıyla İstanbul Teknik, Marmara, Ankara, Ege, ODTÜ, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri izledi. 

Vakıf üniversiteleri
Vakıf üniversitelerinde ise lisans düzeyinde en çok ilgiyi; 36 bin kez incelenen Koç, 32 bin kez incelenen Bilkent ve 26 bin kez incelenen Bahçeşehir Üniversiteleri çekti. Bu üniversiteleri sırasıyla Yeditepe, İstanbul Bilgi, İstanbul Medipol, Sabancı, Başkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi izledi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından geçen yıl tanıtılan YÖK Atlas Sistemine, https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
üniversiteSağlıkHukukönce Vatan
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