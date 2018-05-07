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Ünal'dan Fransa'daki "Kur'an tartışmasına" tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

Ünal'dan Fransa'daki "Kur'an tartışmasına" tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:18
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Ünal'dan Fransa'daki "Kur'an tartışmasına" tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Fransa'da 300 sözde aydının, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlaması en hafif tabirle bağnazlıktır." ifadesini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından, Fransa'da Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde yayımlanan bildiriye ilişkin paylaşımda bulundu.

Bildiriye tepki gösteren Ünal, şunları kaydetti:

"Fransa'da 300 sözde aydının, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep eden bir bildiri yayınlaması en hafif tabirle bağnazlıktır. Siyasetin ve akademinin arkasına saklanarak İslam düşmanlığı yapmak, kutsal kitaba dil uzatmak ve Müslümanlara hakaret etmek Avrupa'nın içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir. Bu 'modern' haçlı zihniyetinin temsilcilerini ve imza attıkları utanç vesikasını lanetliyorum. Yüce dinimiz İslam ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar değişmeyecek, insanlığa ışık tutmaya devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiFransaMahir Ünal
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