Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, TEMA Vakfı’nın NTV özel yayınında çocuklar ve doğa için gönüllü olarak sahneye çıktı. Müzik direktörlüğünü Behzat Gerçeker’in üstlendiği “Umut Yeşerten Şarkılar” adlı özel yayında 60 bin çoçuğun eğitimi için para toplandı.

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için çalışan ve bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğa doğa eğitimleriyle ulaşan TEMA Vakfı, “Umut Yeşerten Şarkılar” adlı özel yayında ünlü sanatçıları bir araya getirdi. 1 Nisan Pazar akşamı saat 22.00’de NTV’de gerçekleşen, sunuculuğunu Yiğit Özşener ve Gülay Afşar’ın üstlendiği canlı yayında ünlü sanatçılar, “çocuklar” ve “doğa” için sahneye çıkıp şarkılar söyledi.

CANLI YAYINDA YILDIZ YAĞMURU

Büyük ilgi gören gece, “Güldüy Güldüy Show” ekibinin seslendirdiği “Yine Yol Göründü” türküsüyle başladı. Ardından sahneyi “Söz” dizisi ekibi devraldı. Ekip, “Doyulur mu Doyulur mu” türküsünü okudu. Daha sonra sırasıyla Gizem Karaca “Olmazsan Olmaz”, Birce Akalay “Yarabbi”, Defne Samyeli “Uykusuz Her Gece”, Yurdaer Okur “Nasıl Geçti Habersiz”, Melis Tüzüngüç “Seni Kimler Aldı”, Serhat Kılıç “Bir Günah Gibi”, Pelin Akil “Arnavut Kaldırımı”, Türkü Turan “Olur Ya”, Kadir Doğulu “Gafil Gezme Şaşkın”, Ayça Ayşin Turan “Ünzile”, Meltem Yılmazkaya “Fesuphanallah” ve Caner Cindoruk da “Kaptan” şarkılarını seslendirdi. Gecenin finalinde Yonca Lodi ve tüm ekip birlikte sahneye çıkarak “Büklüm Büklüm”ü söyledi.Müzik direktörlüğünü Behzat Gerçeker’in üstlendiği yayında sanatçıların performanslarına ENBE Orkestrası eşlik etti.

60 Bin Çoçuğun Eğitimi için para toplandı

TEMA Vakfı, 26 yıldır toprak odaklı çalışmaların yanı sıra, başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine doğa eğitimleri veriyor. Bu bağlamda, yayın öncesi ve yayın sırasında gerçekleştirilen kampanyayla çocukların TEMA Vakfı'nın doğa eğitimlerinden faydalanması için bağış çağrısı yapıldı.

Haber: Dilek Köroğlu