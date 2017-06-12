Uluslararası uyuşturucu kaçakçıları adliyede

Türk polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarındaki operasyonunda 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirilen Kongo bayraklı "Commander Tide" isimli geminin mürettebatı 9 kişi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Hepsi Türk vatandaşı olan, geminin kaptanı A.E'nin (55) yanı sıra mürettebat H.A.G. (45), O.İ. (45), B.C. (42), L.E. (59), B.P (40), Y.P. (41), M.K. (45) ve M.I. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne getirildi.

Zanlıların 6'sının susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği öğrenildi.

Yakın tarihte ele geçirilen en yüklü uyuşturucu

Operasyonda ele geçirilen ve piyasa değeri 200 milyon Türk Lirası olduğu değerlendirilen uyuşturucunun , Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtilmişti.