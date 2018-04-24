Uluslararası Mevlana Vakfı, 3. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenleyecek

Uluslararası Mevlâna Vakfının proje paydaşları Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüdür. 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 10.00 Karaman’daki mülki amirlerin, belediyenin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversite öğrencilerinin, okulların ve halkın katılımıyla Hz. Pîr’in annesi Mümine Hatun, ağabeyi Muhammed Alaeddin Çelebi ve yakınlarının kabirlerinin bulunduğu Aktekke Camii önündeki meydanda başlayacak. 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Konya’daki mülki amirlerin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversite öğrencilerinin, okulların ve halkın karşılaması ile Hz. Mevlâna’nın türbesinde son bulacak.



7 gün sürmesi planlanan yürüyüş boyunca konaklanan yerlerde sohbetler, tasavvuf müziği dinletileri, şiir dinletileri, resim ve ebru atölyeleriyle birlikte tiyatro gösterileri de yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte yürüyüş boyunca çeşitli ihtiyaçlar Belediyelerin desteği ile karşılanacak.

Yürüyüşe katılmak isteyenlerin 0542 324 43 92 numaralı telefona müracaatları rica olunur.