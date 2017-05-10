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ULUSLARARASI MAYIS KARMASI RESİM & HEYKEL SERGİSİ... INTERNATIONAL MAY GROUP EXHIBITION

Galeri Mavist yabancı ressamlarında yer aldığı “Mayıs Karması” adlı sergisini 6 Mayıs 2017 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile gerçekleştirdi.

ULUSLARARASI MAYIS KARMASI RESİM & HEYKEL SERGİSİ... INTERNATIONAL MAY GROUP EXHIBITION

Galeri Mavist yabancı ressamlarında yer aldığı “Mayıs Karması” adlı sergisini 6 Mayıs 2017 günü kalabalık sanatsever topluluğunun katılımı ile gerçekleştirdi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:56
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ULUSLARARASI MAYIS KARMASI RESİM & HEYKEL SERGİSİ... INTERNATIONAL MAY GROUP EXHIBITION

Sergi açılış kokteyli genç yetenek Sıla Bilgin’in gitarı ile katılımcı konukları ve sanatseverleri memnun eden şarkıları ile gerçekleşti.

Sergi; sanat, basın  ve bir çok alanda duayen sanatseverlerin kalabalık katılımı ile gerçekleşti. Sergiye yurtdışından katılan sanatçıların eserleri inanılmaz beğeni aldı.

Serginin küratörü Nehir Kılıç ile serginin önemine dair yaptığımız söyleşide bana aktardıklarını siz değerli okuyucularımız ile paylaşmak isterim...

İnsanı insan yapan ne varsa içindedir baharın.

Söylediklerimiz, söylemediklerimiz, söylemek istediklerimiz ve söyleyemediklerimiz...

“Çieko akçaağacın gövdesinde açan menekşeleri fark etti. İşte bu sene de açtılar” derken, Çieko ilkbaharın şefkatiyle karşı karşıyaydı. (...) Her ilkbahar üç, en fazla beşer çiçek açardı. Yine de ağacın üzerindeki o daracık oyukta her ilkbahar yeniden filizlenirlerdi. Çieko veranda da oturup izlerken ya da ağacın dibine kadar gidip bakarken bazen menekşelerin yaşama bağlılıklarına hayran kalır, bazen de yaznızlıklarına üzülürdü. “Böyle bir yerde doğup yaşama devam ediyorlar” diye...

Ruh halimin yansımasını sağlayan “hafif bulutlu, ılık bir ilkbahar günüydü”.

Yasunari Kavabata’nın “Kiraz çiçekleri” adlı romanından...

Sergi sahibi “Galeri Mavist” baharın izini sürdürdükleri renklerle, çizgilerle yansıttıkları sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya 20 Mayıs 2017 tarihine kadar ziyaretçilerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdiler.

Haber: Zambak Karabay

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Anahtar Kelimeler:
Sergi Açılış KokteyliGaleri MavistMayıs KarmasıNehir Kılıç
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