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Uluslararası Dünya Gençlik Konseyi'nden Anlamlı Adım

Uyuşturucu ile mücadelede valilikler ile sivil toplum kuruluşlarının el ele verdikleri bu çabalarda çoğu zaman olumlu sonuç alınması sevindirici oluyor. Bu anlamlı adımların daha fazlası kendi ülkemizde yapılınca bu  mücadelenin kahramanları'da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Merkezi İstanbul olan Dünya Gençlik Konseyi Ege Bölge başkanı Levent Aydın bu güzel ve anlamlı hikayenin kahramanlarından olmayı başardı İzmir'in Bergama ilçesinde radyo ve bölgesel gazetesi olan Aydın, uyuşturucu ile ilgili şu sözleri söyledi;

Uluslararası Dünya Gençlik Konseyi'nden Anlamlı Adım

Uyuşturucu ile mücadelede valilikler ile sivil toplum kuruluşlarının el ele verdikleri bu çabalarda çoğu zaman olumlu sonuç alınması sevindirici oluyor. Bu anlamlı adımların daha fazlası kendi ülkemizde yapılınca bu  mücadelenin kahramanları'da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Merkezi İstanbul olan Dünya Gençlik Konseyi Ege Bölge başkanı Levent Aydın bu güzel ve anlamlı hikayenin kahramanlarından olmayı başardı İzmir'in Bergama ilçesinde radyo ve bölgesel gazetesi olan Aydın, uyuşturucu ile ilgili şu sözleri söyledi;

24 Şubat 2017 Cuma 10:03
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Uluslararası Dünya Gençlik Konseyi'nden Anlamlı Adım

"Uyuşturucuya başlama", "uyuşturucuya alışma", "katilinle tanışma" diyerek bu anlamlı sözlerden sonra sözlerine şöyle devam etti.

Ağ gibi uyuşturucunun örümceğine yakalanıp, kaybolmayın.
Uyuşturucu merakla başlar, ölümle biter.
Uyuşturucuya başlamayın, hayatınızı tehlikeye atmayın.
Uyuşturucu en kötü alışkanlıklardan biridir canını seven uyuşturucu kullanmaz.
Sigara iç dedeni gör,sigara içme torununu gör.
Uyusturucusuz hayat oh ne rahat.
Boşver uyuşturucuyla geçen zamanı ozaman çıkar hayatın tadı
Uyuşturucu kullananın hayatı bir kelebeğin 24 saat yaşamasına benzer.....
Uyuşturucu bir örümcek ağıdır yakalandınız mı bir daha asla o çıkmazdan çıkamazsınız.
Uyuşturucu kullanma hayatını kurtar
Uyuşturucu kullanmayın hayatı kendinize zindan etmeyin
Uyuşturucu bedenin uyuştura uyuştura yok eder. sonra riskli bir ölüme sürükler
Uyuşturucudur insanı mahveden, uyuşturucudur ömrü yok eden .. 
Uyuşturucuya bağlandım, hayatımı kaydırdım .. 
Meraklanıp deneme sonu ölümdür hata etme ..
Uyuşturucu kullanaan insan eksik insandır
Uyuşturucu kullanmak hayattan vazgeçmek demektirr
Uyuşturucu kullanma hayatını riske atma. 

                  

Slogan niteliği taşıyan bu sözlerin ardından Dünya Gençlik Konseyi Ege Bölge başkanı Levent Aydın son olarak sözlerine şunları ekledi, "gerek dernek olarak gerekse radyocu ve gazeteci kimliğimle gençliğe yararlı her konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençleri boşluklardan kurtarıp birer birey haline gelmeleri için ve toplum içinde saygınlık kazanmaları adına bölgemizde iş imkanları sağlayarak ve sağlık desteği vererek daha güzel yarınlara daha güzel insanlar kazandıracağız." 

Haber: Zafer Toprak

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuLevent AydınUluslararası Dünya Gençlik KonseyiZafer Toprak
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