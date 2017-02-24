Uluslararası Dünya Gençlik Konseyi'nden Anlamlı Adım

"Uyuşturucuya başlama", "uyuşturucuya alışma", "katilinle tanışma" diyerek bu anlamlı sözlerden sonra sözlerine şöyle devam etti.

Ağ gibi uyuşturucunun örümceğine yakalanıp, kaybolmayın.

Uyuşturucu merakla başlar, ölümle biter.

Uyuşturucuya başlamayın, hayatınızı tehlikeye atmayın.

Uyuşturucu en kötü alışkanlıklardan biridir canını seven uyuşturucu kullanmaz.

Sigara iç dedeni gör,sigara içme torununu gör.

Uyusturucusuz hayat oh ne rahat.

Boşver uyuşturucuyla geçen zamanı ozaman çıkar hayatın tadı

Uyuşturucu kullananın hayatı bir kelebeğin 24 saat yaşamasına benzer.....

Uyuşturucu bir örümcek ağıdır yakalandınız mı bir daha asla o çıkmazdan çıkamazsınız.

Uyuşturucu kullanma hayatını kurtar

Uyuşturucu kullanmayın hayatı kendinize zindan etmeyin

Uyuşturucu bedenin uyuştura uyuştura yok eder. sonra riskli bir ölüme sürükler

Uyuşturucudur insanı mahveden, uyuşturucudur ömrü yok eden ..

Uyuşturucuya bağlandım, hayatımı kaydırdım ..

Meraklanıp deneme sonu ölümdür hata etme ..

Uyuşturucu kullanaan insan eksik insandır

Uyuşturucu kullanmak hayattan vazgeçmek demektirr

Uyuşturucu kullanma hayatını riske atma.

Slogan niteliği taşıyan bu sözlerin ardından Dünya Gençlik Konseyi Ege Bölge başkanı Levent Aydın son olarak sözlerine şunları ekledi, "gerek dernek olarak gerekse radyocu ve gazeteci kimliğimle gençliğe yararlı her konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençleri boşluklardan kurtarıp birer birey haline gelmeleri için ve toplum içinde saygınlık kazanmaları adına bölgemizde iş imkanları sağlayarak ve sağlık desteği vererek daha güzel yarınlara daha güzel insanlar kazandıracağız."

Haber: Zafer Toprak