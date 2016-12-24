BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde son yağışların ardından, kar kalınlığı 1 metre 17 santimetreyi buldu.
Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı bugün aralıklarla devam edecek.
Hafta sonu yağış beklenmeyen Uludağ'da, pazartesi gününden itibaren kar yağışı yeniden başlayacak.
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