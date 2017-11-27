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Ülkücü Işçiler Şaha Kalktı

Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanlığı olarak işçilerimizle buluşmaya devam ediyor.

Ülkücü Işçiler Şaha Kalktı

Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanlığı olarak işçilerimizle buluşmaya devam ediyor.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:51
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Ülkücü Işçiler Şaha Kalktı

Ülkücü Işciler Derneği Marmara Bölge Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Il Başkanı Okan Ertorun yaptığı açıklama da; "Önceki akşam Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde çalışan sağlık emekçilerimizle buluşup dertlerini ve sorunlarını dinledik. Öncelikli olarak taşeron, kadro ve asgari ücret öncelikli konulardı. Bugün ise Gebze'de Vas Operasyon Çabak Alma Fabrikasında çalışan işçilerimizi ziyaret edip istişarelerde bulunduk. Yine benzer sorunlar üzerinde durduk. Ülkücü İşçiler Derneği olarak, her zaman İşçimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu Belirttik. Kocaeli ve Gebze Organize Sanayi Bölgesinde evine ekmek götürmek için anlının yeriyle helal ekmeğini kazanan işçilerimizin sorunları ile ilgilenmek bizim görevimiz. Vatanına seven, Devletine ve Milletine bağlı helal rızkını kazanmanın derdinde olan işçilerimizin iş sağlığı ve iş güvenliği işyerlerindenki sorun ve sıkıntıları hakkında üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız.. Dik Baş, Tok Karın ve Mutlu Yarın için Ülkücü İşçiler Türk İşçisinin ve Türk Milletinin Hizmetinde. Genel Başkanımız Sayın Hakan Kandemir ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli nin emrinde Mücadele ye devam edeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ülkücü İşçiler DerneğiOkan Ertorun
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