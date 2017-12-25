Ülkücü İşçiler Organize Oldu

Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun, Gebze Organize Sanayi Sitesinde inşaat işçilerini ziyaret edip, dertlerini dinledi. Başkan Ertorun konuşmasında; "Helal lokmalarını bizimle paylaşan işçilerimize teşekkür ediyoruz. Ekmeğinin peşinde helal rızkını kazanan işçilerimizin her zaman yanında ve yanıbaşında olacağız. Çalışan emek veren rızkını kazanırken helalini düşünen, helalini kazanan Vatan, Millet, Devlet, Bayrak devdası olan tüm çalışanlarımızın dertleri bizim derdimiz, sorunları bizim sorunumuz, sevinçleri bizim Sevincimiz.. Biz ki, “İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz.” diyen bir Nebinin ümmetiyiz. Emekçilerimizin haklarını teslim etmek dini, insani, vicdani bir sorumluluktur. Islamın en önemli hususlarından biri olan kul hakkı tamamen unutulmuş durumda, bunu yeniden hatırlatmak bizim görevimizdir. Dik Baş, Tok Karın ve Mutlu Yarın İçin Ülkücü İşçiler Türk İşçisinin ve Türk Milletinin hizmetinde olmaya devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber: Yağmur Tanyıldız