'Ülkesine acımayana bizim acıma hakkımız yoktur'

ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ mensuplarının başını tıpkı PKK mensupları gibi, tıpkı DAİŞ mensupları gibi, demokrasiden ve hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden ezmekte kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, darbe girişimi sırasında en yakın mesai arkadaşını kaybettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aslında kaybolmadı. O, arzu ettiği çok yüce bir makama ulaştı. Ama çok sevdiğim, pırlanta gibi 16-17 yaşındaki yavrusu da o makama yürüdü. Şimdi bütün bunlar bize sadece her ikisini değil, yanında 238 kardeşimi ve bunun yanında da 2 bin 195 yaralımızı, kimisinin kolu, kimisinin ayağı kopuk, kimisi belden aşağı, belden yukarı mermiler almış, bu kardeşlerimizi gazi olarak ziyaretlerimizde gördükçe sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyorum. Aksi takdirde bir vurdumduymazlık olur ki bu bize zaten hiçbir zaman yakışmadı, yakışmaz.

Onun için bu işin adalet çerçevesinde, hukuk içinde hesabını soracağız. 15 Temmuz gecesi ülkemizde Malazgirt'ten Söğüt'e, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye kadar şanlı tarihimiz adeta yeniden canlanmış, asırlar öncesinin kahramanları milletimizin sinesinde can bulmuştur. Türkiye'yi Fetullahçı Terör Örgütü eliyle esir etmek, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Afganistan'da yaşanan o acı görüntüleri burada tekrarlamak isteyenlere milletimiz tarihi bir ders vermiştir."

"Şeytani bir zihinsel yapı"

FETÖ'yü "şeytani bir zihinsel yapı" olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17-25 Aralık yargı ve polis darbe girişimini, benim şahsi meselem olarak görüp, 15 Temmuz silahlı darbe girişimiyle hala gerçekleri kavrayamayanlar, bu örgütün iflah olmaz parçalarıdır. Ülkesine ve milletine acımayana bizim acıma hakkımız yoktur." değerlendirmesini yaptı.

TİM üyeleriyle en son haziran ayı başında TİM Genel Kurulunda bir araya geldiklerini, o zaman gündemde Almanya Parlamentosundaki sözde Ermeni soykırımı kararı ve AB ile ilişkiler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Bugün tarihimizin en alçak, en hain, en sinsi darbe girişimine, asker elbisesi giymiş teröristlerin saldırısına, daha önemlisi bir işgal teşebbüsüne maruz kaldığımız 15 Temmuz hadisesi sebebiyle birlikteyiz. 15 Temmuz nasıl karanlık bir gece olarak başladıysa, 16 Temmuz sabahı da istiklalimize ve istikbalimize dair ümitlerimizi tazelediğimiz aydınlık bir gün olarak doğdu. Milletimiz, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla yaşlısıyla, her siyasi görüşten, her meşrepten insanıyla 15 Temmuz gecesi, silahların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına büyük bir inanç ve kararlılıkla dikilmiştir. Bu millet büyük bir millet, bu millet güçlü bir millet. Bu millet, ürkek, korkak, kaçak bir millet değil. Kaçaklar belli, onlar şu anda kaçtılar, biz de kovalıyoruz. Bunu da bir intikam hırsıyla yapmadığımızı da söyleyeyim. Bunu da hukuk, adalet çerçevesinde yapıyoruz, yapacağız. Çünkü biz 240 şehidimizin, 2 bin 195 gazimizin kanını yerde bırakamayız, bırakırsak bunun hesabını veremeyiz."

"Nereye varırsa varsın yapacağız"

Erdoğan, zalime merhametin, mazluma eziyet, haksızlık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ mensuplarının başını tıpkı PKK, DAİŞ mensupları gibi demokrasiden ve hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden ezmekte kararlıyız. Sizlerden bu mücadeleye özellikle kendi alanınızda, içinizde destek vermenizi bekliyorum. Finans altyapısı olmayan hiçbir örgütün gücünü muhafaza edebilmesi mümkün değildir. FETÖ'yü silahlı kuvvetleriyle, yargısıyla, polisiyle, diğer kurumlarıyla bürokrasiden nasıl kazıyorsak, iş dünyasından da aynı şekilde temizlememiz şarttır. Yürüttüğümüz mücadeleyi ancak bu şekilde örgütün finans kaynaklarını da kurutarak başarıya ulaştırabiliriz. Bazıları bize akıl veriyor, Batı'dan falan... 'İşte bürokraside binlerce insanı atıyorsunuz ama bu bizi endişeye sevk ediyor.' Bunu diyenler, kendilerinde nelerin olup bittiğinden sanki haberleri yok. Kendileri bunu çok çok farklı şekilde yaptılar."

Doğu Almanya-Batı Almanya birleşmesinde ayıklamaya gidildiğini, yüz binlerce devlet görevlisinin görevden alındığını hatırlatan Erdoğan, "Siz bunları yapıyorsunuz, bize de kalkıyorsunuz akıl vermeye... Kendilerine telefon görüşmemizde de söyledim, bize bu endişelerden bahsediyorsunuz da siz bunları Doğu Almanya-Batı Almanya birleşmesinde bizden çok daha ileri boyutta yaptınız. Biz bunu yapacağız, ülkemiz, milletimiz için yapacağız. Nereye varırsa varsın, 10 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin, 200 bin... Nereye varırsa varsın yapacağız. Bunu temizlemeye mecburuz. Kurumların adını vermeyeceğim, hangi kurumda olursa olsun." diye konuştu.

"Bunları da ifşa etmeniz lazım"

Erdoğan, iş adamlarından, yurtdışındaki tüm muhataplarına darbe girişiminin gerçek yüzünü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sadece Türkiye için değil tüm dünya için bir tehdit olduğunu anlatmalarını isteyerek, "Hatta o camiadan dostlarınız, arkadaşlarınız olabilir. Ben diyorum ki bunları da ifşa etmeniz lazım. Bunları savcılıklarımıza, emniyet teşkilatımıza bildirmeniz lazım. Niye? Bu, bizim üzerimize bir vatanseverlik borcudur. Onlar bu ülkeyi değil, biz onları çökerteceğiz." dedi.

"Ben bunu 'ihanet' diye değerlendiririm"

Erdoğan, "Finans sektöründe bazı engellemelerin vesaire olduğuna dair bilgiler edindim. Bu konularda konuşmak suretiyle, ama kamu bankaları ama özel sektör bankaları, bunu eğer fırsata dönüştürmeye kalkarlarsa, kusura bakmasınlar biz de devlet olarak üzerimize ne düşerse onun gereğini yaparız ve onlar da ondan sonra kapımızı kolay kolay açamazlar, çalamazlar. Zaten milletin parasıyla çalışıyorsunuz. Milletin parasıyla çalıştığınız böyle bir dönemde eğer kalkıp da bu ülkede yatırımcımızın önünü açmaz, onu daha da daraltır ve hemen basit bir olayda geriye çağırma gibi bir anlayışın, mantığın içerisine girerse kusura bakmasınlar, açık ve net söylüyorum, ben bunu 'ihanet' diye değerlendiririm." diye konuştu.

"Fırsata dönüştürmeye kalkanlar karşısında bizi bulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mali disiplinden asla taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Bankacılık sektörümüz güçlü ama gücünü böyle bir dönemde fırsata dönüştürmeye kalkarsa onlar da karşısında bizi bulacaktır." dedi.

Erdoğan, "Hiçbir banka, karı azaldığı için kalıcı zarar görmez ancak faiz ve kredi politikasında olumsuz yönde kırılma gördüğümüz bankaları not etmekten ve kurallar çerçevesinde kendilerinden bunun hesabını sormaktan da çekinmeyiz. Bunu da buradan açıklıyorum." diye konuştu.

"Bankalarımızın önünde yeni bir dönem açılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben diyorum ki faizler düştüğü, kredi imkanları genişletildiği zaman hem ülkemizin hem yatırımcıların hem de bankalarımızın önünde yeni bir dönem açılacaktır. Ülkemizin bu döneminde kredi vermekten imtina etmek şöyle dursun, uyduruk bahanelerle kredileri geri çağıran bankalar kendilerine bir saf belirlemiş demektir, bunu da duyurmak istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Şu andan itibaren tüm bankalarımızdan ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu birlik ve beraberlik ruhuna uygun adımlar atmasını bekliyorum. İhracatçılarımızla birlikte ekonomimizin tüm aktörlerine diyorum ki, 'Ülkemizin üzerinde oynanan oyunu beraber bozduk, hedeflerimizi de beraber hayata geçireceğiz.' Bunun için devletin, hükümetin üzerine ne düşüyorsa, Cumhurbaşkanı olarak hepsinin takipçisi olacağım." diye konuştu.