Ülkenin birliğini bozanlara tarihi bir ders veriyoruz

ERZURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"nda halka hitap etti.

'20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Bestler-Dereler'de inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok, yola devam. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." dedi.

'Onların kabus günü benim milletimin bayramı olacak'

Erdoğan, "Artık devlet hiçbir aracı olmadan, doğrudan milletin devleti haline geliyor. Millete değil, kendilerine hizmet eden, devlet hayaliyle yananlar için 16 Nisan kabus günüdür. Onların kabus günü benim milletimin bayramı olacaktır." diye konuştu.

'Bu gerçeklere uygun politikalar geliştirmeli, operasyon yürütmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'de, Akdeniz'de mevzi kaybettiğimizde Anadolu'da tutunamayacağımız belli değil midir? Türkiye'nin savunması Balkanlardan, Kafkaslardan başlamaz mı? Öyleyse bu gerçeklere uygun politikalar geliştirmeli, operasyon yürütmeliyiz." ifadelerini kullandı.