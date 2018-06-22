'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız'

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de düzenlenen mitinglerinde halka hitap etti.

Kartal mitinginde İstanbul'a ve Kartal'a yapılanları bilen vatandaşların pazar günü gerçekleştirilecek seçimde kendilerini yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Diğerlerinin İstanbul'la, Kartal'la ilgili yaptıkları ne var? Hiçbir şey var mı? Bunlar hangi yüzle geliyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığında Kartal'ın halinin çok kötü olduğunu, ilçenin kalkınması için gayret gösterildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu gayreti veren bir anlayış var. O da AK Parti. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk. Hatırlayın o Kartal'ın halini. Suyumuz var mıydı, her taraf delik deşik miydi, yollarımız var mıydı? Buraları ilçe haline getiren biziz. Bizden sonra şu anda CHP zihniyeti burada. Memnun musunuz, var mı hizmet? Bu sahili de 'Ben yaptım.' der. Bütün bu sahil düzenlemelerini kim yaptı? Biz yaptık. Niye? Benim Kartallı kardeşlerim deniz kenarında, şu sahillerde rahat gezinsin diye bu adımları attık. Sadece Kartal'a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Belediye biz de olduğu zaman yaptıklarımızı konuşmuyorum, belediye hariç. Biz ehiliz. Daha da güzeli olacak. Ama pazar inşallah farklı olacak."

Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin birçok yerde bir şeyler anlattığını belirterek, İnce'nin ve partisinin Kartal'a verebileceği bir şey olmadığını ifade etti.

Bu seçimle beraber vatandaşlardan alınacak destekle ve icazetle yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde de Kartal Belediyesi'ni tekrar geri alacaklarını söyledi.

'Kartalımıza güzel bir millet bahçesini yapacağız'

Artık hastanelerde durumun çok iyi olduğunu, ilaçların her eczaneden alınabildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman çektiğimiz çileleri biliyorsunuz değil mi? SSK'da az çile çektirmedi. Şimdi Pendik'teki devlet hastanesi muhteşem. Aynı şekilde Kartal... Daha idealleriyle geliyoruz. Şimdi bir de Anadolu yakamıza şehir hastanemizi yapıyoruz. İnşallah Anadolu yakasında yapılacak şehir hastanesiyle sıkıntı olan bir yer varsa anında o şehir hastanesine, Samandıra'ya buradan hemen geçeceksiniz. Samandıra'daki askeri havalimanının olduğu yere şehir hastanesi yapıyoruz. Anadolu yakasının sağlık noktasında bir sorunu kalmayacak. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

Şimdi ne diyorlar? 'Ben niye şehir hastanesi yaptırayım?' Kim diyor bunu? Adaylardan biri. Sen ne için geliyorsun o zaman? Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma, ne yaptıracaksın ne, onu söyle. Proje söyle, proje. Bay Muharrem, sen ne yaptıracaksın onu da söyle. Yoksa memurlara, gençlere tekme tokat mı gireceksin? İşte nasıl küfürler ettiğini görüyorsunuz."

Bu dönem iki önemli projeleri olduğunu aktaran Erdoğan, "Bunlardan biri millet bahçeleri, biri millet kıraathaneleri. İnşallah Kartalımıza güzel bir millet bahçesini yapacağız, bir de güzel bir millet kıraathanesi yapacağız. Biz yaparız, onlar yıkar. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz." dedi.

Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gerek olmadığının söylendiğine değinerek, "Ne diyor? 'Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.' Kardeşim öyle veya böyle, sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu, kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem, sen onlardan geç. Biz, bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen birinci ve ikinci köprüler gibi olacak. Devlete bunlar teslim edilmiş olacak. Biz bunları yaptık, hala yapıyoruz. Kaynakları çoğaltıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Pazar günü ben milletime güveniyorum, ben milletimi seviyorum. Milletim bunlara gereken dersi pazar günü verecektir." dedi.

'Üniversite zaten ücretsiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Maltepe mitinginde yaptığı konuşmada, "Bay Muharrem, 'Üniversite ücretsiz olacak.' diyor. Senin dünyadan haberin yok. Üniversite zaten ücretsiz, kaldı ki harçları biz kaldırdık." dedi.

Erdoğan, "Üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük. Üniversitelerimizde inşallah kısa bir zaman sonra Türkiye kaliteyi de yakalayacak. Kaliteyi de yakaladığı zaman Aziz Sancarların sayısı da bir, iki olmayacak. İnşallah, bunların sayısı da artacak, bu konuda da kararlıyız." diye konuştu.

"Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile alakalı olarak da ne diyorlar? 'Efendim Özal'ın yaptığı köprünün fiyatı şu, Demirel'in yaptığı köprünün fiyatı bu. Bayramda tamamen ücretsiz yaptılar.' Tamam, Bay Muharrem sen de ücretsiz olandan geç. Ne işin var senin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde? Oradan gitme. 15 sene sonra o köprü ne olacak? Bu da devlete verilecek."

"Maltepe Belediyesi'nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına." diyen Erdoğan, "Terör örgütü ile bunlar el ele, kol kola yürümediler mi? Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı?" ifadesini kullandı.

'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız'

Erdoğan, "Biz bir şey yapıyoruz; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacağız, hedefimiz bu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Selahattin Demirtaş) Neymiş mahkum olmamış. Bunu Bay Kemal savunuyor. 'Mahkumiyeti mi var?' diyor, 'YSK buna aday olabilirsin' dedi... Yani YSK burada vicdani davranmamışsa, böyle bir yanlış yapmışsa aynı yanlışı biz de yapacak mıyız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacağımız çok iş var, kimseye muhtaç olmayacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." diye konuştu.

"AK Parti ne aldatan olur, ne aldanan olur." diyen Erdoğan, "Bu adımları kararlılıkla attık. Türkiye'de 25 havalimanı vardı, bu sayı 59'a çıktı. Neredeyse lüks otobüs fiyatına uçakla gidiyoruz. Bunlara sorsan, bundan da rahatsızlar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Enerjide Türkiye, dünya devleri arasında yerini alıyor mu? Şimdi nükleer enerjiye, elhamdülillah geçiyor muyuz? Bunun adımlarını da attık mı? Hızla birincinin adımını attık, ikinci, üçüncü ve dördüncü nükleerin de inşallah adımlarını atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin ve Cerablus'a 200 bin kardeşimiz döndü, bu sayı artarak devam edecek. Çünkü hepsi evlerine, topraklarına dönmeyi arzu ediyor." dedi.

'PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek'

"Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. Zira orada attığınız adımda, o PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil, şu anda içeride ama şunu açık söyleyeyim, bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şunu açık söyleyeyim; bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek. FETÖ ile de mücadelemiz çok daha kararlı gidecek. Sorun bakalım Bay Muharrem'e, Bay Kemal'e 'Sizin terörle mücadele konusunda bir ifadeniz oldu mu, bir açıklamanız oldu mu, FETÖ ile mücadelede bir açıklamanız oldu mu?' Yok. Niye? Beraberler onun için."