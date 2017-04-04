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"Ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar"

İçişleri Bakanı Soylu, "Merhamet, şefkat ve iyilik medeniyetinin neler ortaya koyabileceğinden ürkenler Türkiye'yi kuşatmaya, ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar." dedi.

"Ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar"

İçişleri Bakanı Soylu, "Merhamet, şefkat ve iyilik medeniyetinin neler ortaya koyabileceğinden ürkenler Türkiye'yi kuşatmaya, ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar." dedi.

04 Nisan 2017 Salı 13:49
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"Ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Polisevi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine yönelik toplantıda, Türkiye'nin, geleceğine ait bir değerlendirmenin içinde olduğunu söyledi.

AK Parti ve MHP’nin belli bir noktada uzlaştığını ve milletin önünde bir anayasa değişikliği teklifi ile geldiğini hatırlatan Soylu, "İnşallah milletimiz 16 Nisan'da bunu takdir edecektir." ifadesini kullandı.

"Darbenin kendisi ekonomik kriz yaratıyor"

Türkiye'nin yaklaşık her 10 yılda bir darbelere maruz kaldığına işaret eden Soylu, 15 Temmuz'un da bunlardan biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki siyasetin halk arasında söylendiği gibi sürekli havale geçirdiğini belirten Soylu, "1960'ta 583, 2016'da 11 bin dolar kişi başına gelir seviyesindeki Türkiye'de de darbe oluyor. Sadece darbe olmakla kalmıyor arada yaşanan hadiseler de yeknesaklık gösteriyor. Hiçbir darbe ekonomik sıkıntı sebebiyle gelmiyor. Bilakis ekonominin ayağa kalkmaya çalıştığı dönemde geliyor ve kendisi ekonomik kriz yaratıyor." diye konuştu.

"Ülkemiz zihniyet devrimi gerçekleştirdi"

Her darbe sürecinin ülkenin barışına kastettiğini, çatışmaları körüklediğini ifade eden Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milletimiz ise Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi birliği yakaladı. Bu büyük millet, on yıllarca çektiği sıkıntıyı hem İstiklal Mücadelesinde ortaya koyduğu büyük birliktelikle hem de kurduğu güzel cumhuriyetle birleştirdi. Bugün hangi hadiseleri yaşıyorsak, nelerle karşı karşıyaysak biliniz ki cumhuriyet kurulduğu günden itibaren de o birlikteliği bozabilmek için şu gün Türkiye'nin etrafında yamyam dansı yapmaya çalışanlar aynı anlayışı büyük acımasızlıkla sergilemektedir. Korkulan ise ülkemizin birliğidir.

Ülkemiz bölge coğrafyasında birliktelik oluşturdu, zihniyet devrimi gerçekletirdi. Merhamet, şefkat ve iyilik medeniyetinin neler ortaya koyabileceğinden ürkenler Türkiye'yi kuşatmaya, ülkemizi etkisiz ve yönetilemez hale getirmeye çalışıyorlar." 

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiSüleyman SoyluManisa PoliseviAnayasa Değişikliği
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