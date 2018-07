'Ülkemizde 3 bin civarında ölümlü trafik kazası oluyor'

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Ülkemizde son 2 yıllık trafik kazaları verilerine baktığımızda ortalama 3 bin civarında ölümlü trafik kazası meydana geliyor, kaza anı ve sonrasındaki ölümlerle birlikte yine ortalama 7 bin 500 civarında insanımız hayatını kaybediyor." dedi.

Uzunkaya, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunda Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her yıl dünyada 1 milyon 250 bin civarında insanın trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Her yıl milyonlarca kişinin trafik kazalarında yaralandığını aktaran Uzunkaya, bu kazalar sonucundaki maddi kaybın 500 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de ise 12 ile 15 milyar dolar civarında reel anlamda bir kayıp olduğunu bildiklerini dile getiren Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Ülkemizde son 2 yıllık trafik kazaları verilerine baktığımızda ortalama 3 bin civarında ölümlü trafik kazası meydana geliyor, kaza anı ve sonrasındaki ölümlerle birlikte yine ortalama 7 bin 500 civarında insanımız hayatını kaybediyor. 180 bin civarında yaralamalı kazada 300 bin civarı insanımızın yaralandığını ve sakat kaldığını görüyoruz. 7 bin 500 insanımızın ölümü demek ülkemizde halen merkez nüfusu 7 bin 500 civarı hatta altında olan ilçelerimizin olduğunu da kabul edersek her yıl düzenli olarak 1 Ocak tarihinde başlatılan kronometrelerin 31 Aralık'ta durdurulması tablosunda 7 bin 500 nüfuslu bir ilçenin yeni doğmuş çocuğundan en yaşlısına kadar hepsinin öldüğü bir tablo. Yani her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybeden bir ülkeyiz. Yine aynı tarihli kronometre ile her yıl 300 bin nüfuslu bir ilimizi ki Türkiye'de il merkezi nüfusu olarak 300 binin altında pek çok ilimiz var. 300 bin nüfuslu bir ilimizin yıl sonu 31 Aralık'ta sayım yaptığınızda yeni doğanından en yaşlısına kadar herkes sargılı. Kimisinin kolu, başı, ayağı sargılı, sedyelerde yoğun bakımlarda böyle bir tablo canlandıralım gözümüzde. Her yıl 300 bin nüfuslu bir şehri sahra hastanesi gibi trafik kazalarında yaralılarla dolduruyoruz."

'Trafikte etkili hizmetler verecekler'

Uzunkaya, bu durumun 81 milyon nüfus, 780 bin kilometrelik bir alana yayıldığında maalesef çok sıradan bir tablo gibi algılandığını ifade etti.

Kolaycı, kaderci bir anlayışın yansıması olarak hiçbir tedbir almayan, duyarlılığı ve gerekliliği yerine getirmeyen yol kullanıcılarının böyle bir tabloya kapı açtıklarını belirten Uzunkaya, "Kaderinde varmış, ölecekmiş, ölmüş; yaralanacakmış, yaralanmış" gibi bir teslimiyetle de böyle bir tabloya kapı açıldığını, fırsat verildiğini söyledi.

Uzunkaya, var olan engellilere her yıl yenilerinin eklendiği bir tablonun sürdürülebilir, korunabilir olmadığını, olmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İşte bu nedenle hükümetlerimiz geçmişten günümüze kadar trafikle ilgili pek çok kalıcı, ayakları yere basan, pek çok bakanlığı, kurumu, kuruluşu içerisine alan çalışmalar ve projelerle ölümlü kazaları, ölü sayılarını geriye doğru kademeli bir şekilde çekecek, 2020-2030'lu yıllarında ölüm sayılarını yüzde 50'lerin altına çekecek bir çalışma başlatmıştı. Geçmişten günümüze kadar bu da devam ettiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında Mayıs 2018'de sahada aktif rol alacak branşlı personelimizin yetişmesi amacıyla bir aylık toplam 120 saat eğitim süresi olan bu program düzenlendi. Bugün sertifikalarını alacak 791 personelimiz görev yapacakları yerlerde taze bir kan, yeni heyecan olarak trafikte etkili hizmetler verecektir. Trafikte sadece denetimin yeterli olmadığını, denetimin tek başına trafik sorunun çözümünde en yüksek oranda alınsa bile sağladığı sorun çözümündeki oranının dünya ölçeğinde ve ülkemizde de belirli bir yüzden üzerine çıkmadığını da biliyoruz."