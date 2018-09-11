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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yeni büyük projelere başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, büyük projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde yeni büyük projelere başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyorum." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yeni büyük projelere başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, büyük projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde yeni büyük projelere başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyorum." dedi.

11 Eylül 2018 Salı 10:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yeni büyük projelere başlayacağız

ÇİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü tam model rüzgar tüneli testinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Çin'deki Southwest Jiaotong Üniversitesi'nde Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi'nde Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında yapılan dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünün rüzgar tüneli testinin yapıldığını anımsattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, daha güvenli, kaliteli ve ekonomik ulaşım hizmetinin sunulması için birçok proje yürüttüklerini dile getiren Turhan, ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarında 3 bin 443 projede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu projelerin önemli bir kısmını yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yürüttüklerini ifade eden Turhan, yaklaşık 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarını söyledi.

Bu projelerin finansmanı için yurt dışından 15 milyar avro kredi temin edildiğini anlatan Turhan, yurt dışından kredi temin edilen projelerden birinin de Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu belirtti.

"İhraç ürünlerinin nakliyesinde önemli görev icra edecek"

Turhan, Kuzey ile Güney Marmara bölgesi ve Ege bölgesini birbirine bağlayacak önemli bir ulaşım arteri olan projenin, karayolu ulaşımının rahatlatılması, özellikle Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerindeki ihraç ürünlerinin doğu ve batı Avrupa ülkelerine nakliyesinde önemli görev icra edeceğini bildirdi.

Projenin aynı zamanda İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin de azaltılmasını sağlayacağına dikkati çeken Turhan, hafta sonu ve tatil dönemlerinde Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapurlarda araç kuyruklarını da ortadan kaldıracağını, ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağını ifade etti.

Projenin üstlenici firmasının 2 milyar 265 milyon avroluk dış finansman sağladığını aktaran Turhan, proje maliyetinin yüzde 70'inin yabancı kaynaklardan sağlandığını dile getirdi. Turhan, 18 Mart 2017'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle köprünün temelinin atıldığını anımsatarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Test başarıyla sonuçlandı

Köprünün kule ve tabliye rüzgar testlerinin Kanada ve Danimarka'da yapıldığını ve başarıyla sonuçlandığını belirten Turhan, şöyle devam etti:

"Bugün katıldığımız (Çin'de) rüzgar tünel testinde köprümüz yaklaşık saniyede 82 metre, yani saatte 300 kilometre rüzgar hızına tabi tutuldu ve başarıyla bu testten geçti. Biz bu testin sadece bir bölümüne iştirak ettik. Bu testler bundan önce de değişik yük sistemlerine tabi tutuluyor. Bu testler bir müddet daha devam edecek. Bunun sonucunda köprünün projesinde herhangi bir sorun olmadığı kanaatine varıldığında, bu yapıların projelerine son şekli verilerek imalatı yapılacak. Köprünün kuleleri, tabliyesi, askı halatları, ana kablosu yerine montaj edilecek."

Yeni proje müjdesi

Büyük projeleri ülke insanına kazandırmada desteğini esirgemeyen, yol gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Turhan, "Önümüzdeki günlerde yeni büyük projelere başlayacağımızı şimdiden duyurmak istiyorum." diye konuştu.

Turhan, yurt genelinde büyük projelerin hız kesmeden devam ettiğini ve yatırımlarla ilgili hiçbir kesintinin olmadığını da sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaAltyapıTurhanProjeönce Vatan
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