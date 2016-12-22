İstanbul

Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 07.00 Yenikapı - Bandırma hızlı feribot seferi gerçekleştirilemedi. İDO'nun 07.45'teki Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi de yapılamayacak.

Kırşehir

Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir il sınırları içinde kalan bölümünde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kırşehir'de dün akşam başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü ve bu nedenle Ankara-Kayseri karayolunda kar sürgünleri oluştu. Tipinin de etkisiyle karayolundaki görüş mesafesi Akpınar ilçesi Hamit köyü ve Mucur ilçesi yakınlarında 5 metreye kadar düştü.

Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri, Kırıkkale ve Kayseri istikametinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Zonguldak

Kar yağışı nedeniyle kapanan Zonguldak-İstanbul karayolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara Türk Kızılayı tarafından kumanya dağıtıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı yüzünden bir süre ulaşıma çift yönlü kapanan Zonguldak-İstanbul karayolu, ekiplerin kar küreme çalışması ile yeniden açıldı.

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ve Ereğli Şubesi tarafından bu yolda bekleyen sürücü ve yolculara çay, kahve, meyve suyu, su ve yiyecek ikram edildi.

Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı Geçidi ile Bayburt-Gümüşhane karayolunun Vauk Dağı Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Bu geçitlerde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı bazı araçlar kaydı, kimi vatandaşlar araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı ve tipinin ilerleyen saatlerinde etkisini azaltmasıyla karayolları ile trafik ekipleri, her iki güzergahın ulaşıma açılmasına yönelik çalışma yaptı. Trafiğe kapanan yollar nedeniyle sürücüler, güzergah üzerindeki tesislere yönlendirildi.

Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, Kazdağları'nın hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Hanlar mevkisinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Edremit ilçesini Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan karayolunda buzlanma oluştu.

İzmir limanından aldıkları yükü Yenice ilçesi Kalkım beldesi yakınında bulunan bakır madenine götürmek için yola çıkan 6 tır sürücüsü, Edremit-Kalkım karayolunun 15. kilometresinde buzlanma nedeniyle mahsur kaldı. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir saat süren tuzlama ve kar küreme çalışmasının ardından sürücüler yollarına devam etti.

Sivas-Malatya karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Sivas-Malatya karayolunun Ulaş-Kangal bölümündeki Yağdonduran mevkisinde tipi etkili oluyor.

Tipi nedeniyle karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ulaş ilçesinden Malatya istikametine araç geçişine izin verilmiyor.

Bu arada Kangal-Gürün, Gürün-Pınarbaşı, Şarkışla-Pınarbaşı yollarında da tipi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da beri etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi, kentte kara ve hava ulaşımını etkiledi.

Pegasus Hava Yollarının saat 09.45'te yapılması planlanan Şanlıurfa-İstanbul seferi, GAP Havaalanı civarında etkili olan yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün de Türk Hava Yollarının (THY) akşam saatlerinde yapılması planlanan Şanlıurfa-İstanbul ve Şanlıurfa-Ankara uçuşları karşılıklı olarak gerçekleştirilememişti.

Kentte bugün yapılması planlanan diğer uçuşların da hava durumuna göre netleşeceği öğrenildi.

Sertavul Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman'ı bağlayan Sertavul Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı daha sonra etkisini artırarak devam etti. Bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım ise sabaha karşı tipinin etkili olması nedeniyle durdu.

Sertavul Geçidi'nin Mersin ve Karaman tarafında tedbir alan güvenlik güçleri, her iki taraftan da araçların geçişine izin vermiyor.

Mersin tarafından gelen araç sürücüleri Mut ilçesi Yapıntı mevkisinde bekleyişlerini sürdürürken, karayolları ekipleri de yol açma çalışmalarını yürütüyor.

AA