Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.180
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5396
EURO
3.9897
Karda rafting heyecanı
Karda rafting heyecanı
Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için
Yeni bir yaşam, yeni bir...
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi
İstanbul'da bir 'paşa'
İstanbul'da bir 'paşa'
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi

Ulaşım hizmeti yüzleri güldürdü

Türkiye'de son üç yıldır en fazla memnuniyet duyulan kamu hizmeti "ulaşım" oldu.

Ulaşım hizmeti yüzleri güldürdü

Türkiye'de son üç yıldır en fazla memnuniyet duyulan kamu hizmeti "ulaşım" oldu.

11 Mart 2017 Cumartesi 12:12
14 Okunma
Ulaşım hizmeti yüzleri güldürdü

Türkiye'de vatandaşların ulaşım alanında sağlanan hizmetlerden duyduğu memnuniyet, kamu hizmetleri alanında yüzde 78,4 ile 2016 yılında da zirvedeki yerini korudu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2016 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2015'te yüzde 56,6 iken 2016'da yüzde 61,3 olarak kayıtlara geçti. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise söz konusu dönemde yüzde 11,4’ten yüzde 10,4’e geriledi.

Kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında ise geçen yıl, en yüksek memnuniyet oranı yüzde 78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 75,7 ile asayiş, yüzde 75,4 ile sağlık, yüzde 67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri, yüzde 65,1 ile eğitim ve yüzde 57,9 ile adli hizmetler izledi.

2014'te yüzde 71,8 ile kamu hizmetleri alanında birinci sıraya yerleşen bireylerin "ulaşım hizmetleri"nden memnuniyeti, 2015'te yüzde 74'e yükselmişti. Vatandaşların bu alandaki hizmetlerden memnuniyeti 2016'da da yüzde 78,4'e yükselerek, zirvedeki yerini korudu.

AA

Anahtar Kelimeler:
UlaşımTüikUlaştırma hizmetleriAsayiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düşen helikopter ile ilgili soruşturma başlatıldı
Düşen helikopter ile ilgili soruşturma başlatıldı
Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor
Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlik programı belli oldu
Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlik programı belli oldu
Ramazan umre kayıtları başlıyor
Ramazan umre kayıtları başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ