Ukrayna Büyükelçisi Sybiha'dan Göbeklitepe'ye davet

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, herkesi "tarihin başlangıç noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi görmeye davet etti.

Büyükelçi Sybiha, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Kazı Ekibi Sorumlusu Lee Clare'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Sybiha, alanı fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

Sybiha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ismini çok kez duyduğu Göbeklitepe'den çok etkilendiğini söyledi. Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Sybiha, söz konusu yerin dünyanın en önemli yerleşim birimlerinin başında geldiğini aktardı.

"Son derece güvenli bir şehir"

Andrii Sybiha, özellikle vatandaşlarına buraya gelmeleri için çağrıda bulunacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Buraya gerçekten hayran kaldım. Çünkü Göbeklitepe özel bir yer ve tarihin bilinen ilk yerleşim yeri. 12 bin yıl öncesine ait bir yerde bulunmak heyecan verici. Kazı ekibi gerçekten çok hassas çalışmış ve muazzam bir eser ortaya koymuşlar. Ben gördüm ve tabii ki vatandaşlarımın da mutlaka Göbeklitepe'yi görmesini istiyorum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Şanlıurfa son derece güvenli bir şehir. Biz bunu gördük ve Ukraynalı vatandaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Kesinlikle güvenlik kaygıları olmasın."

Önceden Şanlıurfa'nın tarihin sıfır noktası olarak söylendiğini duyduğunu dile getiren Sybiha, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi buna şahitlik ettim. Göbeklitepe insanlık tarihini değiştiren bir dönüm noktası, dolayısıyla burası dünyada özel bir yere sahip. Ukrayna'da çok güzel bir söz var, 'Yedi defa duymaktansa bir kez görmek daha iyidir.' diye. Bu anlamda herkes gelsin, görsün ve bu tarihi ortamı hissetsin diye çağrıda bulunuyorum. Ben gördüm çevremdekilere de tavsiye edeceğim."

"Ukraynalı turistleri Şanlıurfa'ya çekmek istiyoruz"

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ise UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan ve yeni yüzüyle Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olabilecek Göbeklitepe'yi tanıtmak için yurt dışında çalışma yürüteceklerini söyledi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye ortalama 1,5 milyon turist geldiğini ve bunları Göbeklitepe'ye çekmek istediklerini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Ukraynalı turistler genelde İstanbul, Antalya ve İzmir gibi kentleri tercih ediyor. Sayın Büyükelçimiz burayı gördükten sonra söz konusu turistlerin sadece batı illerini değil, aynı zamanda tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Şanlıurfa'yı da görmesini arzu ettiklerini belirttiler. Biz de önümüzdeki dönemlerde turistlerin buraya gelmesi adına hem Ukrayna'da hem de Şanlıurfa'da önemli projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürüteceğiz."

Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar yıllardır devam ediyor.

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Göbeklitepe, 1 Temmuz 2018'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.