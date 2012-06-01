Uçuşlara ''lodos'' engeli azalacak

Yeni uygulamayla rüzgar lodostan estiğinde bile kısa pistten inişler devam ediyor. Buna karşılık kalkış trafiğinin yönü güneyden kuzeye çevrildi. Böylece arka rüzgarlar uçakları güneyden kuzeye doğru kaldırıyor. 2 genel pistten (35 sağ ve sol pistleri) kalkış yapılmaya başlandı. Bu şekilde iniş ve kalkış trafiklerinin birbirini etkilemesi ortadan kalktı.
Uygulama ile Lodos etkili olduğunda zaman zaman sıfıra kadar düşen iniş kalkış trafiğinde yüzde 60 iyileşme sağlanacak. Yeni uygulamaya ilişkin hava sahasında yeni rotalar dizayn edildi ve uçuş kontrolleri tamamlanarak tüm pilotlara duyuruldu.
AA