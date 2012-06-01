Uçuşlara ''lodos'' engeli azalacak

ANKARA - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü,

Atatürk Havalimanı

'nda zaman zaman uçuşlarda sınırlamaya yol açan Lodos'a karşı yeni önlemleri uygulamaya koydu. 2 genel pisti kalkışa ayıran ve kuzeyden güneye olan kalkış trafiğinin yönünü güneyden kuzeye çeviren DHMİ, lodostan kaynaklanan uçuş sınırlamalarını ve gecikmeleri en aza indirdi.



Yeni uygulamayla rüzgar lodostan estiğinde bile kısa pistten inişler devam ediyor. Buna karşılık kalkış trafiğinin yönü güneyden kuzeye çevrildi. Böylece arka rüzgarlar uçakları güneyden kuzeye doğru kaldırıyor. 2 genel pistten (35 sağ ve sol pistleri) kalkış yapılmaya başlandı. Bu şekilde iniş ve kalkış trafiklerinin birbirini etkilemesi ortadan kalktı.

Uygulama ile Lodos etkili olduğunda zaman zaman sıfıra kadar düşen iniş kalkış trafiğinde yüzde 60 iyileşme sağlanacak. Yeni uygulamaya ilişkin hava sahasında yeni rotalar dizayn edildi ve uçuş kontrolleri tamamlanarak tüm pilotlara duyuruldu.