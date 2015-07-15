Üçüncü köprünün bağlantı yolları için yeni imar planı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nce iptal edilen üçüncü köprünün bağlantı yollarına ilişkin hazırlanan yeni imar planını kabul etti.

Meclisin temmuz ayı toplantısında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan yeni imar planları gündeme geldi.

Toplantıda, "Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz ve Sarıyer Rumelifeneri Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesi geçişlerine ilişkin imar planı değişikliği"nin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından bağlantı yolları için hazırlanan koruma amaçlı nazım planı da görüşüldü.

Sarıyer ve Beykoz ilçelerini içeren plana CHP'li komisyon üyeleri itiraz şerhi koydu.

Yeni planın meclisteki oylamasında da CHP'li üyeler karara katılmadı. Planla ilgili komisyon raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni plan doğrultusunda 3. köprüyle ilgili çalışmalara devam edilecek.

Toplantıda ayrıca Fatih'teki İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin yenilenmesiyle ilgili rapor da CHP'li üyelerin itirazlarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste ayrıca Kadıköy-Bostancı-Kayışdağı Yol Kavşak Projesi de onaylandı.

Kadıköy-Kartal Metrosu 2016'ya kadar indirimli

Meclis toplantısında, hala yüzde 50 indirimli seyahat edilen Kadıköy-Maltepe-Kartal metro hattındaki indirimin 15 Ocak 2016'ya kadar uzatılması ile Ressam Nuri İyem'in isminin Beşiktaş'ta bir sokağa verilmesi de kararlaştırıldı.