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Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Yeni havalimanı tamamlandığında THY'i bir kaç seviye daha yukarıya taşıyacak." dedi.

Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Yeni havalimanı tamamlandığında THY'i bir kaç seviye daha yukarıya taşıyacak." dedi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:22
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Üçüncü havalimanı THY'yi daha da yukarı taşıyacak

ANTALYA -  Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Üçüncü havalimanı aynı zamanda THY'nin büyüme hızıyla birleştiğinde İstanbul bölgesinde çok değerli bir transfer merkezi haline dönüşecek. Yeni havalimanı tamamlandığında THY'i bir kaç seviye daha yukarıya taşıyacak" dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Medya Forumu 2017'ye konuşmacı olarak katılan Aycı, yabancı gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Forumda kurumunun elde ettiği başarı ve hedefleri anlatan Aycı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Forumun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aycı, üçüncü havalimanının THY, Türkiye ve bölgesi için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Üçüncü havalimanı hikayeyi tamamen değiştiriyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini İstanbul'da inşa ederek akıllı ve tam teşekküllü bir havalimanıyla yolcuların çok rahat konaklayabilecekleri, uçaklarını transfer olarak değiştirebilecekleri ve aynı zamanda havalimanındaki imkanlardan yararlanabilecekleri muhteşem bir ortam oluşturulacak." dedi.

Yeni havalimanının Türkiye'nin ve İstanbul'un dünyadaki konumunu pozitif anlamda etkileyeceğine dikkati çeken Aycı, bu mega projenin bir havalimanından fazlası olduğunu ifade etti.

Aycı, "Havalimanı, Türkiye ile dünyayı birbirine bağlayacak. Üçüncü havalimanı ülkeleri ticari olarak, turizm olarak ve seyahat olarak birbirine bağlayacak çok önemli dev bir proje. Üçüncü havalimanı aynı zamanda THY'nin büyüme hızıyla birleştiğinde İstanbul bölgesinde çok değerli bir transfer merkezi haline dönüşecek. Türk Hava Yolları da bununla birlikte büyüyecek.Yeni havalimanı tamamlandığında THY'i bir kaç seviye daha yukarıya taşıyacak." diye konuştu. 

"THY Afrika'da bir numara oldu"

THY'nın sloganlarından birisini "Dünya daha büyük keşfet" olduğunu hatırlatan Aycı, bu bağlamda en büyük hedeflerinden birisinin Afrika'da büyümeye devam etmek olduğunu dile getirdi.

THY'nın son 10 yıl içinde kendisine çok önemli bir hedef belirlediğini belirten Aycı, "Türkiye ve Afrika ilişkilerini adım adım geliştirdiler. 6 yıl öncesine kadar Türkiye'nin Afrika'da sadece 12 büyükelçiliği vardı. Şimdi ise 40'ı aştı. Bence Afrika kendi potansiyelinden dolayı da yatırım yapılmayı hak ediyor. Bu nedenle THY Afrika'da bir numara oldu. Bunu 6-7 yıl gibi kısa bir sürede başardık. Afrika bölgesine odaklanmaya ve bu vizyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
üçüncü HavalimanıTHY
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