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Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta sigara içen bir kişi, diğer yolcuların şikayeti üzerine polis merkezine götürüldü.

Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta sigara içen bir kişi, diğer yolcuların şikayeti üzerine polis merkezine götürüldü.

13 Nisan 2017 Perşembe 12:14
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Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta sigara içen bir kişi, diğer yolcuların şikayeti üzerine polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam, Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçaktaki yolculardan biri, uçuş esnasında sigara içmeye başladı. Durum, diğer yolcuların tepkisi üzerine kaptan pilota bildirildi.

Kaptan pilot, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, uçağın inişinde polis ekiplerinin gelmesini istedi.

Uçağın iniş yapmasının ardından sigara içen yolcu, polis tarafından uçaktan indirilerek polis merkezine götürüldü.

Yolcuya, uçakta sigara içtiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

AA

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