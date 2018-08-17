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Uçaklarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yaz dönemi, hac ve Kurban Bayramı dolayısıyla ilave hatlarla uçaklarımızdaki doluluk oranı iç hatlarda yüzde 95, dış hatlarda yüzde 90'ları buldu." dedi.

Uçaklarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yaz dönemi, hac ve Kurban Bayramı dolayısıyla ilave hatlarla uçaklarımızdaki doluluk oranı iç hatlarda yüzde 95, dış hatlarda yüzde 90'ları buldu." dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:32
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Uçaklarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilave hatlarla uçaklarındaki doluluk oranının iç hatlarda yüzde 95, dış hatlarda yüzde 90'ları bulduğunu belirterek, yolculardan, havalimanlarına biraz daha erken gitmelerini rica etti.

Ekşi, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın ülkeye ve İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Yaz dönemi olması nedeniyle THY uçaklarındaki doluluk oranının yüzde 87'lerin üzerinde bulunduğunu belirten Ekşi, bayram yoğunluğuyla bu oranın iç hatlarda yüzde 95, dış hatlarda ise yüzde 90'ları bulduğunu söyledi.

Bayram tatili ve hac dönemi dolayısıyla yoğunluğun daha da arttığını dile getiren Ekşi, "Yoğunluğun fazla olması nedeniyle yolcularımızdan havalimanlarımıza biraz daha erken gelmelerini ve tatile giderken oluşabilecek sıkıntıları biraz daha hoşgörüyle karşılamalarını rica ediyorum." dedi.

Bayram yoğunluğu için ek sefer

Ekşi, aynı şekilde aşırı yoğunluğun yaşandığı Avrupa hava sahasından kaynaklı bazı gecikmelerin olabildiğine dikkati çekerek, yolcuların gidecekleri yere emniyetle ve zamanında ulaşmaları için büyük çaba sarfettiklerini bildirdi.

Havayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle kimsenin mağdur olmaması için ek sefer koyduklarını ifade eden Ekşi, "Yaklaşık 150 iç hat, 15 civarında da dış hat için ek sefer koyduk. Daha çok Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon gibi turistik yerlere talep var. Amacımız sorunsuz ve olabildiğince rahat bir şekilde misafirlerimizi tatil yerlerine ve sevdiklerine ulaştırmak." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYBilal Ekşi
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