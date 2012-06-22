Uçakla irtibat kesildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''görev uçuşu için saat 10.30'da Malatya-Erhaç meydanından kalkış yapan bir uçağımızla saat 11.58'de Hatay'ın güneybatısında, deniz üzerinde radar ve telsiz teması kesildi'' ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 3 saattir radar ve telsiz teması kurulamayan uçağa ulaşmak için arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Malatya Valisi Ulvi Saran da Erhaç Havalimanı'ndan kalkan F-4 jet uçağının radarda kaybolduğunu belirterek, ''İzlenemez duruma geldi. Uçakta 2 pilot bulunuyordu. Uçağın akıbeti hakkında şu anda bize gelen bir bilgi yok. Gelişmeleri takip ediyoruz'' diye konuştu.