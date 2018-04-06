Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114948
ALTIN
172.821
DOLAR
4.0424
STERLİN
5.6747
EURO
4.9465
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi'...
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa...
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona...
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada bir can alıyor
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada...
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı

Uçağını kaçıran yolcu kapıyı kırarak aprona girdi

Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçırınca arındırılmış salondaki kapıyı kırarak aprona giren Rus yolcu yakalandı.

Uçağını kaçıran yolcu kapıyı kırarak aprona girdi

Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçırınca arındırılmış salondaki kapıyı kırarak aprona giren Rus yolcu yakalandı.

06 Nisan 2018 Cuma 10:14
0 Okunma
Uçağını kaçıran yolcu kapıyı kırarak aprona girdi

Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçırınca kapıyı kırarak aprona giren Rus yolcu, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen Rus yolcu E.G (45), saat 01.30'da Bakü'ye gidecek uçağı beklemek üzere Atatürk Havalimanı'ndaki arındırılmış salona yönlendirildi.

Körüğün bulunduğu alana ulaşan E.G, uçağın işlemlerinin tamamlandığını ve yolcu alımının sona erdiğini öğrendi.

Aprona açılan kilitli kapıyı kıran E.G, uçağa doğru koşmaya başladı. Havalimanı görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen polis, Rus yolcuyu kısa sürede yakaladı.

E.G, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıMoskova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı: 4 ölü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde silahlı saldırı: 4 ölü
Kıbrıs-Girit-Ayvalık Üçgeninde Lozan Anlaşması ve Mübadiller
Kıbrıs-Girit-Ayvalık Üçgeninde Lozan Anlaşması ve Mübadiller
Karlov'un katilinin 'örgüt abisi' gözaltına alındı
Karlov'un katilinin 'örgüt abisi' gözaltına alındı
Bağımlılıkla mücadelede 'İzlanda Modeli'
Bağımlılıkla mücadelede 'İzlanda Modeli'
İstanbul'da mutluluk sınırı 8 bin TL
İstanbul'da mutluluk sınırı 8 bin TL
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında karar
FSM Köprüsü'nün kapatılması davasında karar
Selimiye Kışlası davasında karar
Selimiye Kışlası davasında karar
Muş'ta terör operasyonu: 21 gözaltı
Muş'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ